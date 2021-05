Singurul fotbalist care a facut inchisoare pentru un incident petrecut in timpul meciului. A executat jumatate din pedeapsa VIDEO

Pe 16 aprilie 1994, intr-un meci din campionatul scotian, Duncan Ferguson, pe atunci la Glasgow Rangers, a avut un moment in care si-a pierdut cumpatul atat de tare, incat l-a lovit cu capul in figura pe Jock Mc Stay (Raith Rovers).Peste un an, Curtea de Justitie din Glasgow l-a condamnat la 3 luni de inchisoare, pedeapsa din care a executat 44 de zile.Peste ani, Duncan Ferguson considera ca a fost nedreptatit si ca a fost condamnat "pentru nimic". Nu la fel spune si victima sa, care sustine ca a stat 18 luni pe medicamente dupa acel incident si s-a si lasat de fotbal imediat, desi avea doar 28 de ani.Duncan Ferguson a devenit apoi o legenda a clubului englez Everton pentru care a jucat 10 ani (1994-1998, 2000-2006).