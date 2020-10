Florin Tanase ii acuza pe dinamovisti: "Ei in loc sa joace cautau sa irite"

"Un meci foarte greu, noi ni l-am facut greu, dar sunt foarte bucuros pentru cele trei puncte obtinute astazi. Sa nu uitam ca noi am trecut prin cea mai grea perioada. Astazi sunt trei puncte foarte importante, acum avem timp sa ne pregatim si sa ne punem la punct. Noi nu ne-am retras, din contra, Adversarii au dat gol dintr-un penalti si al doilea dintr-o minge deviata. Sincer nu stiu cum am rezistat, din minutul 60 mi s-au pus crampe, dar am strans din dinti pana la final. Am fost agresiv atata timp cat am putut fizic. Au fost niste intrari urate, cu cotul, dar noi le-am tinut piept. Ei in loc sa joace cautau sa irite", a spus Tanase la posturile care transmit Liga I.Formatia FCSB a invins echipa Dinamo, sambata seara, pe Arena Nationala, scor 3-2 (2-2), intr-un meci din etapa a sasea a Ligii I, arbitrat de Radu Petrescu. Dinamovistii au jucat in inferioritate numerica din minutul 75, cand a fost eliminat Ismael Lopez Blanco. De la Dinamo a fost eliminat si Rauta, in minutul 90+1.Au marcat Tanase '8, '76 (penalti) si Cristea '17 pentru gazde, respectiv Borja Valle '26 (penalti) si Cristea '42 (autogol) pentru Dinamo.