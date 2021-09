Fost fotbalist la FCSB, părăsit de soție după participarea la show-ul Survivor: ”Da, am lovit-o!” FOTO

Fostul fotbalist Sebastian Chitoșcă (28 de ani), trecut prin carieră și pe la FCSB, a dezvăluit în cadrul unei emisiuni la gsp.ro drama prin care trece în viața personală, el fiind părăsit de soție la puțin timp după ce s-a întors din Republica Dominicană, acolo unde a participat la show-ul ”Survivor” de la Kanal D.

„Soția mea a suferit foarte mult, plângea în fiecare seară. Am aflat asta când am ajuns acasă. A suferit mai ales după ce a fost amenințată că voi fi penalizat cu 100.000 euro.

Am făcut o greșeală acolo. Am scăpat odată la un Reward, pe o plajă, și când nu a fost atentă producția 20 de secunde am pus mâna pe un telefon și i-am dat mesaj: ”Sunt bine, te iubesc mult, sunt aici doar pentru bani”. S-a aflat, am fost văzut și am fost amenințat. Asta spunea regulamentul.

Condițiile erau foarte dure. Prin martie am avut un vis: ajunsesem acasă și soția mea nu mai avea sentimente pentru mine. Eu și soția mea suntem foarte bine conectați, n-am lipsit niciodată de acasă în toată perioada asta de aproape 8 ani.

O respect și o iubesc foarte mult și acum, încă aștept un semn de la ea, pentru că nu-l am de o săptămână. Când am visat acel lucru, am mers la producție și le-am zis că vreau să merg acasă. Am început să plâng. Apoi am ajuns acasă și am observat răceala dintre noi.

Eu îmi cerusem iertare 3-4 săptămâni de la ea, zilnic, pentru tot ce am greșit. O vedeam afectată. Nu s-a putut. Am sunat-o pe mama ei, care îmi vorbea răstit. Mi-a zis direct: ”divorț, veți vorbi la divorț”. Soția mea nu mi-a spus asta. Am lăsat-o în pace. Lucrurile astea se întâmplau duminică dimineața, în urmă cu o săptămână”, a declarat Chitoșcă.

Fostul fotbalist a recunoscut și faptul că, în urmă cu mult timp, a existat un episod de violență conjugală între el și soția sa.

„Am fost violent cu ea, da. Dar nu foarte violent. Certuri, ridicări de ton. Am lovit-o, cu foarte mulți ani în urmă, când eram copii. I-am dat o palmă. Eram copii, la început, gelozii, tâmpenii. Ea, spunând chestia asta oamenilor de acolo, poliției, am primit restricție să nu mă apropii de casa mea pentru 10 zile”.

Ads