Fotbalistii dinamovisti au ramas din nou fara bani. Inca o promisiune neonorata a lui Cortacero

Jucatorii lui Contra nu au primit nici saptamana aceasta banii promisi de conducere.Suporterii dinamovisti au luat atitudine si il ataca pe Pablo Cortacero, actionarul majoritar al clubului."Aveti dreptul sa stiti adevarul si noi avem obligatia sa vi-l spunem. Nu cautam sa decredibilizam pe nimeni, dar la suporteri trebuie sa ajunga informatia corecta. Avem incredere in discernamantul dinamovistilor care vor cantari toate informatiile aparute, le vor pune cap la cap si isi vor forma o parere cat mai apropiata de realitate.Sa nu intelegeti ca nu ne dorim o rezolvare si o deblocare a situatiei financiare. Toti dinamovistii isi doresc acest lucru. In acelasi timp trebuie sa fim realisti si sa trecem toate informatiile prin filtrul ratiunii. Ce bine ar fi sa apara banii si noii proprietari ai clubului sa faca o marire de capital de 10 milioane de euro! Suntem primii care vom recunoaste ca n-am avut incredere totala, incredere oarba in promisiunile lor. Asta ar fi ultima problema.Astazi (n.r marti, 27 octombrie) erau asteptati niste bani pentru salariile jucatorilor. Actionarul majoritar al lui Dinamo a transmis aseara ca banii vor intra "saptamana viitoare". Astazi a adaugat ca problema banilor va fi rezolvata pana la sfarsitul saptamanii, dar nu prin aparitia banilor, ci prin aparitia unei scrisori de garantie bancara, prin care va fi acoperita o suma 19 milioane de euro.Apoi a afirmat ca rezolvarea aceasta va veni in vreo 14-15 zile. Sa nu uitam ca si Negoita a respins o scrisoare de garantie bancara in tratativele cu Cortacero, inainte de a ceda clubul. Apoi l-a cedat cand a vazut primii 200.000 de euro. Nu toata lumea intelege ce reprezinta si ce valoare are o scrisoare de garantie bancara", scriu cei de la Peluza Catalin Hildan pe o retea de socializare.Dinamo are doar o victorie in 8 etape din Liga 1