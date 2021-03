Celebrul portar Gigi Buffon a anuntat cand se va retrage din fotbal: "Acesta e termenul maxim"

Buffon, 43 ani, are contract cu Juventus pana la finele acestui sezon, dar campioana Italiei i-a propus un contract de inca un an.''In mintea mea, exista cu adevarat un termen final de oprire, o stacheta maxima, care este iunie 2023. Acesta este termenul maxim, cu adevarat maxim. Dar la fel de bine as putea sa ma opresc peste patru luni'', a declarat Buffon pentru ziarul The Guardian. Campion mondial cu Italia in 2006, Buffon a castigat zece titluri in Serie A cu Juventus , iar in 2017 a anuntat ca se va retrage un an mai tarziu, in 2018, dar a acceptat apoi un contract cu Paris Saint-Germain, cu care a castigat titlul in Ligue 1, inainte de a reveni la Juve.In acest sezon, el a fost rezerva polonezului Wojciech Szczesny si a aparat poarta lui Juventus in zece meciuri in toate competitiile.Citeste si: