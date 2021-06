Nationala Islandei, ultima verificare inaintea meciului crucial cu Romania. Nordicii au trecut pe langa o mare victorie

Gazdele au evitat esecul gratie golului marcat de Karol Swiderski (88), jucator introdus pe teren de Paulo Sousa in min. 81. Islanda, adversara Romaniei din barajul pentru EURO 2020 (2-1 pentru insulari), dar si din preliminariile Cupei Mondiale din 2022 , a deschis scorul prin Albert Gudmundsson (24), dar Piotr Zielinski a egalat relativ repede (34). Imediat dupa pauza oaspetii au inscris din nou, prin Brynjar Ingi Bjarnason (47), fiind foarte aproape sa obtina victoria.Polonia va debuta la EURO 2020 luni, contra Slovaciei, la Sankt Petersburg, in Grupa E, dupa care va juca impotriva Spaniei, pe 19 iunie, la Sevilla, si contra Suediei, pe 23 iunie, tot la Sankt Petersburg.Islanda si Romania se vor intalni la 2 septembrie, la Reykjavik, in urmatorul joc al tricolorilor din preliminariile Mondialului din 2022.La Poznan au evoluat echipele:Polonia: Szczesny - Kedziora, Glik, Dawidowicz, Puchacz (Rybus, 80) - Frankowski (Placheta, 65), Moder, Krychowiak (Linetty, 64), Zielinski (Kozlowski, 46) - Swierczok (Jozwiak, 58), Lewandowski (Swiderski, 81).Islanda: Runarsson (O. Kristinsson, 46) - Sampsted, Hermannsson, Brynjar Bjarnason, Thorarinsson - Aron Gunnarsson (Kolbeinn Thordarson, 87) - Mikael Anderson (Eyjolfsson, 74), Baldursson (Stefan Thordarson, 78), Birkir Bjanarson, Albert Gudmundsson (Thorsteinsson, 90+2) - Boedvarsson (Sveinn Aron Gudjohnsen, 84).Meciul a fost arbitrat de ungurul Balazs Berke.