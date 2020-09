Gaz Metan Medias are un nou antrenor. "Animalul" Jorge Costa revine in Romania dupa 8 ani

In varsta de 48 de ani, Jorge Costa a evoluat cea mai mare parte a carierei de fotbalist la FC Porto si a jucat de 50 de ori in nationala Portugaliei.Ca antrenor, cel poreclit "Animalul" pentru stilul de joc ca fotbalist a mai pregatit in Romania pe CFR Cluj , in sezonul 2011-2012. El a mai antrenat echipe ca Braga, Olhanense, Academica Coimbra, AEL Limassol, Anorthosis Famagusta, Pacos Ferreira, Arouca, Tours, nationala Gabonului si, ultima data, Mumbai City.Jorge Costa il inlocuieste la Gaz Metan pe cehul Dusan Uhrin, al carui contract a fost suspendat de conducerea clubului.Dupa cinci etape, Gaz metan Medias ocupa locul 9 in clasamentul Ligii I, cu sase puncte.