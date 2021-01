Leo Messi, primul cartonas rosu in 754 de meciuri. Cand a mai fost eliminat argentinianul

Frustrat de jocul lui si al echipei sale, Messi, 33 de ani, fara minge, a lovit un adversar, in minutul 120+1 al finalei Supercupei Spaniei, disputata cu Athletic Bilbao. Arbitrul Jesus Gil Manzano i-a acordat cartonasul rosu jucatorului argentinian, dupa ce a consultat VAR.Aceasta nu este prima eliminare a lui Messi din cariera, el mai primind doua cartonase rosii la echipa nationala a Argentinei.Dupa eliminarea de duminica, Messi va primi o suspendare de cel putin doua jocuri. Tinand cont de lovitura aplicata intentionat lui Villalibre, pedeapsa ar putea fi de patru partide.Formatia Athletic Bilbao a castigat pentru a treia oara Supercupa Spaniei, invingand in finala, duminica seara, la Sevilla, cu scorul de 3-2, echipa FC Barcelona, dupa prelungiri.Au marcat Griezmann '41, '77 pentru catalani si De Marcos '42, Villalibre '90 si Williams '93 pentru Bilbao.Citeste si: Turcii de la Gaziantep au gasit antrenor in locul lui Sumudica. Cine ii va pregati pe romanii Maxim si Tosca