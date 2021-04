VIDEO Vestiarul lui PSG "a luat foc" dupa eliminarea lui Bayern

Bavarezii au castigat meciul retur cu 1-0, la Paris, dupa ce au pierdut prima mansa, acasa, cu 2-3, dar parasesc competitia in sferturi la numarul de goluri marcate in deplasare.La finalul partidei, Mbappe, Neymar si compania au dat startul pe trecerii in vestiar. N-a lipsit nici presedintele Nasser Al-Khelaifi, care a declarat dupa meci ca "Am jucat ca niste soldati".Rezultatele inregistrate, marti, in mansa a doua a sferturilor de finala, sunt urmatoarele: Bayern Munchen , scor 0-1 (0-1);A marcat: Choupo-Moting '40In tur, PSG s-a impus cu 3-2. FC Porto, scor 0-1 (0-0)A marcat: Taremi '90+4 (gol spectaculos din foarfeca).In tur, Chelsea s-a impus cu 2-0.Aceasta partida a avut loc la Sevilla, din cauza pandemiei de coronavirus.Miercuri, de la ora 22.00, vor avea loc urmatoarele jocuri:Borusia Dortmund - Manchester City , scor 1-2 in tur;Liverpool - Real Madrid , scor 1-3 in tur.Semifinalele vor programa meciurile:Paris Saint-Germain - Manchester City sau Borussia Dortmund; Real Madrid sau Liverpool - Chelsea Londra.Semifinalele se vor disputa la 27/28 aprilie turul si la 4/5 mai returul.