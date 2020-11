Antrenorul Villas-Boas, dupa ce Marseille a egalat recordul de infrangeri consecutive in Liga Campionilor: "Suntem aici si facem un rahat"

Intrebat cum comenteaza aceasta contraperformanta, antrenorul Andre Villas-Boas a raspuns: "Ce vreti sa va spun? Asta a inceput cu Deschamps (n.r. - actualul selectioner al Frantei, Didier Deschamps, fost antrenor al lui OM, intre 2009 si 2012). Suferim. Pentru a face un rahat in Liga Campionilor, trebuie sa fii acolo. Suntem aici si facem un rahat"."Ne batem singuri. Parcursul nostru este marcat de greselile noastre individuale, oferim goluri . Sunt prea multe detalii mici. A fost asa impotriva celor de la Olympiacos (0-1) si impotriva lui City (0-3). Sper ca asta va aduce experienta. Adversarul s-a descurcat mai bine din punct de vedere al intensitatii, chiar daca de data aceasta am avut controlul balonului. Daca acest lucru poate fi suficient in Ligue 1, nu este de ajuns in Liga Campionilor. Am avut un pic de ghinion cu primul gol si apoi cu penalty-ul ratat de Dimitri (n.r. - Payet), care a fost excelent, sezonul trecut. Repet, ne batem singuri, prin greselile pe care le comitem", a spus tehnicianul, despre meci, potrivit lequipe.fr.Villas-Boas nu considera un "bonus" faptul ca echipa lui ar putea totusi prinde un loc de Liga Europa, dupa faza grupelor Ligii Campionilor."Europa League nu este un bonus, este minimum acceptabil. Dar acesta este locul invinsilor. Este inca posibil, jucam cu Olympiacos si Porto, acasa. Dar ma preocupa mai mult sa ofer o imagine buna pentru ca nu este normal. Suntem atat de slabi, primim tot timpul astfel de goluri. In Ligue 1 este putin mai bine. Avantajul este ca aceasta Liga a Campionilor se va termina repede. Vreau doar sa oferim o buna imagine acum", a afirmat el. FC Porto a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (2-0), pe Olympique Marseille, in etapa a III-a a Grupei C a Ligii Campionilor.Au marcat: Marega '4, Sergio Oliveira '28 (p), Luis Diaz '69. Dimitri Payet (OM) a ratat un penaltY, in minutul 10.In celalalt meci al grupei, Manchester City a trecut, acasa, De Olympiacos Pireu, tot cu scorul de 3-0 (1-0).Clasamentul grupei este urmatorul: Manchester City, 9 puncte, FC Porto, 6, Olympiacos, 3, Marseille, niciun punct.