Messi sau Ronaldo? Cine e fotbalistul care castiga cei mai multi bani. Ambii au depasit miliardul de dolari in cariera

Ierarhia specialistilor de la Forbes a luat in calcul veniturile anuale ale jucatorilor, bani proveniti din salarii, bonusuri si contracte publicitare, fara a fi scazute taxele. Dupa ce a decis sa ramana la FC Barcelona pentru inca un an, Lionel Messi va incasa 126 de milioane de dolari (92 din contract si 34 din sponsorizari).La mica distanta, pozitia a doua e ocupata de marele rival al lui Messi, Cristiano Ronaldo . Portughezul de la Juventus are in mana "doar" 117 milioane de dolari (70 din salariu si 47 din alte surse). Per total, de cand s-au apucat de fotbal si pana in prezent, atat Messi cat si Ronaldo au depasit bariera miliardului de dolari, singurii sportivi care se pot lauda cu o asemenea avere.Top 10 cei mai bogati fotbalisti in sezonul 2020-2021:1. Leo Messi - 1262. Cristiano Ronaldo - 1173. Neymar - 964. Kylian Mbappe - 425. Mohamed Salah - 376. Paul Pogba - 347. Antoine Griezmann - 338. Gareth Bale - 299. Robert Lewandowski - 2810. David De Gea - 27*Sume exprimate in milioane de dolari.