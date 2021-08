Ce îl nemulțumește pe antrenorul Rapidului, Mihai Iosif, neînvins de cinci etape

După acest meci, lider în clasament este CFR Cluj , cu 15 puncte, echipă urmată de Rapid, cu 13 puncte, care e singura formație care nu a primit gol în acest sezon.Antrenorul Rapidului, Mihai Iosif, a declarat, luni, după victoria obţinută în meciul cu FCSB , că nu i s-au recunoscut niciodată meritele la conducerea tehnică a echipei giuleştene, deşi a obţinut numai rezultate bune."Suntem fericiţi cu toţii! Am tot auzit că am jucat cu echipe slabe. FC Argeş, am înţeles că a câştigat la Sepsi, nu ştiu cine cataloghează echipele în bune sau slabe. Noi ne vedem de antrenament, ne vedem de joc, respectăm absolut toţi adversarii din competiţie şi atâta tot. Dar asta cu catalogările... cred că ar trebui să fie mai ponderaţi. Am închis culoarele şi nu cred că au avut vreo ocazie clară, dacă nu mă înşel.Poate am omis ceva. (n.r. - despre secretul faptului că Rapid e singura echipă fără gol primit) Nu e niciun secret, ne antrenăm, ne vedem de treabă, nu deranjăm, nu facem cancanuri. Pe mine personal nu mă veţi auzi niciodată să vorbesc despre vreun coleg de-al meu sau de vreun conducător de la alt club. Este seriozitate, ăsta este cuvântul şi mergem înainte. În acelaşi timp este multă pasiune şi multă încredere.Şi mai este acest public, despre care nu am cuvinte, cuvintele sunt de prisos, noi jucăm în 12 cu publicul. Dragoş Grigore (n.r. - cu probleme fizice) a tras de el, a dat totul pe teren şi a putut să ducă meciul la bun sfârşit.Săpunaru este foarte important pentru Rapid, sunt foarte fericit că este lângă mine şi este căpitan în adevăratul sens al cuvântului. De când am prleuat echipa, am auzit că ba am avut noroc, ba am preluat nu ştiu ce, niciodată nu mi s-au recunoscut meritele aşa cum aş fi meritat eu. Dar nu intru în canacanuri, noi am vorbit pe teren. Eu, meciurile pe care le-am pierdut, cu Craiova şi cu Mioveni în Liga a II-a, nu le-aş pune la stastistică, pentru că nu le-am luat foarte în serios, am jucat cu alte echipe.Ieri, a fost ziua tatălui meu, azi, e Sfânta Maria, ziua mamei mele, Dumnezeu să-i ierte şi le simt puterea de sus de acolo! Plus că am avut toată familia mea aici. Obiectivul clubului este salvarea de la retrogradare, dar nu am negat niciodată că ne-am bucura să ne clasăm cât mai sus. dar obiectivul clubului acesta este. Dacă vom ajunge mai sus, este un bonus şi ne bucurăm de fiecare victorie în parte şi luăm fiecare meci ca atare", a declarat Iosif, după victoria cu FCSB.