Nationala de fotbal, la Jocurile Olimpice. Tragerea la sorti a grupelor. Romania, in ultima urna LIVETEXT, de la 11.00

Desfasurarea LIVE a tragerii:GRUPA AJaponiaGRUPA BCoreea de SudGRUPA CArgentinaGRUPA DBraziliaLa masculin, din prima urna valorica fac parte Brazilia, campioana olimpica en titre, Argentina, campioana olimpica din 2004 si 2008, echipa gazda Japonia si Coreea de Sud, prezenta la toate editiile turneului olimpic de fotbal si cu clasari meritorii.In urna a doua au fost repartizate Germania, Mexicul, Spania si Hondurasul, in timp ce urna a treia este compusa din Africa de Sud, Noua Zeelanda, Cote d'Ivoire si Egipt.Conform criteriilor FIFA , aceasta distribuire s-a facut conform punctelor obtinute la ultimele cinci turnee olimpice de fotbal (trei puncte pentru victorie, un punct pentru remiza si zero pentru infrangere) si s-au luat in considerare (cu cinci puncte) selectionatele care au castigat turneul de calificare din confederatiile lor.Tragerea la sorti se va incepe cu prima urna si va continua pana la a patra, ultima. Japonia, ca echipa gazda, va primi pozitia A1 si se va aplica principiul general care impiedica repartizarea a doua selectionate din aceeasi confederatie in aceeasi grupa. Astfel, din urna a doua este clar ca selectionata Romaniei va intalni Mexic sau Honduras.Conform calculelor hartiei, o "grupa a mortii" ar fi cu Brazilia, Mexic si Coasta de Fildes. In schimb, daca va avea noroc, Romania poate intalni in grupe Coreea de Sud, Honduras si Noua Zeelanda.Festivitatea tragerii la sorti va fi condusa de jurnalista si prezentatoarea britanica Samantha Johnson.