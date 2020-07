Dat ca sigur pe Camp Nou, in aceasta vara, brazilianul negociaza prelungirea contractului cu PSG , anunta RMC Sport.Castigator al titlului in Franta, Neymar vrea sa castige si Champions League cu echipa pariziana.Le-a spus sefilor ca vrea sa continue la Paris, nu mai este tentat de o revenire la Barcelona.Neymar mai are contract cu PSG pana in vara lui 2022.