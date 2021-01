O preia Anamaria Prodan pe Dinamo? Prima reactie a impresarei: "E echipa mea de suflet"

"Dinamo e echipa mea de suflet, dar deocamdata stau un pic asa, sa vad ce fac, in ce parte merg, ce echipa imi iau, ce partener de afaceri voi avea langa mine", a spus Anamaria Prodan la DigiSport."Am demonstrat la Sibiu ca pot salva de la retrogradare o echipa care era intr-o stare critica, cu care am reusit sa terminam pe locul 2 in play-out. Vedem ce va fi, sper ca anul asta care vine sa fie perfect pentru mine si familia mea", a completat impresara.Citeste si: Mai sexy de atat nu se putea. Aparitie ravasitoare pentru una dintre rivalele Simonei Halep, de ziua sa de nastere