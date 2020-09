Fostul fotbalist Patrice Evra, atac dur la adresa presedintelui Federatiei Franceze: "Mai ai curajul sa te prezinti la alegeri?"

"Noel, stii foarte bine ce se intampla la castel (n.r. - la Clairefontaine, cantonamentul Frantei), cate scrisori rasiste primim. Le ascundeai astfel incat jucatorii sa nu le vada, dar le-am vazut. S-au primit chiar si cutii pline de rahat", a spus fostul jucator al echipei Manchester United , retras din activitate, conform news.ro.Vicecampionul european din 2016 merge mai departe, evocand viata jucatorilor la Clairefontaine."Cand mancam, aveam locuri alocate, suntem obisnuiti sa stam langa acest tip pentru ca avem relatii bune etc. De fiecare data cand au venit presedintele (n.r. - Frantei) sau politicieni, totul se schimba. Stateam acolo si dintr-o data eram la capatul mesei. Acolo unde, in mod normal, erau Mamadou Sakho sau Bacary Sagna, mult intuneric, trebuia schimbat. Au pus un Hugo Lloris si un Laurent Koscielny si presedintele in mijloc. Stiam, erau regulile jocului, suntem in Franta, nu suntem acasa. Dar cand era de facut o fotografie presedintelui, era mai bine sa vezi un Hugo Lloris si un Laurent Koscielny, mai degraba decat un Mamadou Sakho sau un Bacary Sagna", spune Patrice Evra."La 79 de ani trebuie sa plece. Mai ai curajul sa te prezinti (la alegeri)?", a mai spus Evra despre Le Graet.Atacul lui Evra vine dupa ce, la 16 septembrie, Noel Le Graet a declarat, pentru BFM Business, ca rasismul "in sport si in special in fotbal nu exista sau e putin"."Intr-un meci, pot exista abateri, dar, in general, avem mai putin de 1% dificultati. Au existat, dar stiti, cand un negru inscrie un gol, tot stadionul este in picioare. Fenomenul rasist in sport si in special in fotbal nu exista sau e putin", a spus presedintele FFF. Cuvinte care l-au socat vizibil pe Patrice Evra.Patrice Evra s-a retras din cariera fotbalist, in vara anului 2019.In cariera lui, Evra a jucat la mari cluburi europene, ca Nice, Monaco, Juventus, Olympique Marseille si West Ham United, la care a evoluat ultima oara, dar cea mai mare parte a carierei si-a petrecut-o la Manchester United, opt ani. El are 81 de selectii in nationala Frantei.