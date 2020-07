Primul caz de coronavirus si la liderul Ligii 1, Universitatea Craiova

"Din pacate, in urma testului COVID-19 efectuat luni, un membru al staffului tehnic a fost despistat pozitiv, in timp ce un alt membru al staffului este cu rezultat neconcludent.Intreg lotul de jucatori si restul staffului tehnic - negativi.In cursul zilei de marti va fi efectuata ancheta epidemiologica a DSP Dolj si vom cunoaste pasii ce trebuie urmati", se arata in comunicatul Universitatii Craiova.Oltenii sunt pe primul loc in liga 1, la patru puncte in fata locului doi, ocupat de CFR Cluj , care are 10 cazuri de coronavirus.