Imnul Rapidului a rasunat in premiera pe noua arena din Giulesti VIDEO

Zilele trecute s-a incheiat procesul de montare a gazonului pe arena Rapid Giulesti.Apoi, au fost facute probe ale instalatiei de sonorizare, iar imnul Rapidului a rasunat pentru prima data in noua casa a feroviarilor.Stadionul ar putea fi inaugurat in toamna cu un amical al Rapidului cu Dinamo Kiev , echipa antrenata de Mircea Lucescu Doecamdata, giulestenii si-au trecut in dosarul de licentiere stadionul din Mioveni drept arena pe care vor juca meciurile de acasa in Liga I.