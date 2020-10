Castigatorii premiilor UEFA pentru editia trecuta a Ligii Campionilor. Polonezul Lewandowski, ales jucatorul anului

Portarul sezonului 2019/2020 al LC:. Mai erau nominalizati Keylor Navas (Paris Saint-Germain) si Jan Oblak ( Atletico Madrid ).Fundasul sezonului 2019/2020 al LC:. Mai erau nominalizati David Alaba (Bayern) si Alphonso Davies (Bayern).Mijlocasul sezonului 2019/2020 al LC:. Mai erau nominalizati Thomas Muller (Bayern) si Thiago Alcantara (Bayern).Atacantul sezonului 2019/2020 al LC:. Mai erau nominalizati Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) si Neymar (Paris Saint-Germain).In plus, acelasia fost ale de UEFA jucatorul anului. Mai erau nominalizati pentru acest trofeu Kevin De Bruyne (Belgia, Manchester City) si Manuel Neuer (Germania, Bayern Munchen ).Jucatoarea anului a fost aleasa daneza(VfL Wolfsburg / Chelsea FC ). Mai erau nominallizate Lucy Bronze (Anglia, Olympique Lyon ) si Wendie Renard (Franta, Olympique Lyon).De asemenea, tehnicianul formatiei Bayern Munchen,, a fost ales de UEFA antrenorul anului in fotbalul masculin. Mai erau nominalizati pentru acest trofeu germanii Jurgen Klopp (Germania, FC Liverpool ) si Julian Nagelsmann (Germania, RB Leipzig).Antrenorul anului in fotbalul feminin este francezul(Olympique Lyon). Mai erau nominalizati spaniolul Lluis Cortes (FC Barcelona ) si germanul Stephan Lerch (VfL Wolfsburg).