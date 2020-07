Sepsi Sfantu Gheorghe, adversara FCSB in finala Cupei Romaniei, dupa ce s-a impus si in returul cu Poli Iasi: scor 3-0

Joi seara, au marcat Istvan Fulop '20, Anass Achahbar '50 SI Goran Karanovic '86.Poli Iasi: Axinte - Onea, Fomba Bourama, Klimavicius (Mihalache '60), F. Cristea - Popadiuc (Horsia '68), Gay Assulin (Platini '46), Longher (Passaglia '60), Chacana (Agape '61) - Zaharia, Omoh. Antrenor: Mircea Rednic Sepsi: Fejer - Dimitrov, Celea, Tincu, Csiszer (Stefan '69) - Kovacs, Vasvari (Deaconu '46), I. Fulop (Achahbar '46), Carnat - L. Fulop (Stefanescu '68), Diaz (Karanovic '32). Antrenor: Leo GrozavuCartonase galbene: / I. Fulop '29Arbitri: Florin Andrei - Valentin Avram, Daniel Hulubei - Bogdan DumitracheObservatori: Marian Dorobantu, Aurel IonescuSepsi va intalni in finala echipa FCSB , care a trecut in penultimul act de Dinamo (3-0 in tur, 1-0 in retur).Finala Cupei Romaniei va avea loc in 22 iulie, la Ploiesti.