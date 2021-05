Noul antrenor de la FCSB e dinamovist de mic si a fost botezat cu numele unei legende alb-rosii

Patronul FCSB a marturisit ca a fost impresionat de faptul ca Todoran se afla la biserica atunci cand a fost sunat, insa ce nu stie acesta este ca tehnicianul de 42 de ani este dinamovist de mic."Cu Dinamo tineam cand eram mic si toata lumea stie ca numele meu vine de la cel al domnului Cornel Dinu . Tata, fiind dinamovist, ma ducea la meciuri . Stiam echipa lui Dinamo pe de rost. Eu sunt dinamovist de mic, de cand ma stiu. Imi pare rau ca n-am jucat la Dinamo. Si, uite, imi pare rau ca n-am jucat pe Giulesti, pentru Rapid ", spunea Todoran in 2019, intr-un interviu pentru gsp.ro. Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat vineri seara ca a ales antrenorul pentru echipa sa, acesta urmand sa fie Dinu Todoran."Am ales un antrenor bun, un om bun, pe Dinu Todoran. Era la biserica, am zis ca nu-l mai pun la Academie, ci la prima echipa. A semnat azi. Eu merg pe valorea umana, nu pe cea profesionala si mi-a mers bine in viata. Eu vreau sa castig cu un om bun, nu cu un om rau", a declarat Becali la Digisport.