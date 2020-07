Un nou club va intra in portofoliul grupului care detine Manchester City

Din Franta, CFG a fost interesat initial de Nancy, dar si-a indreptat ulterior atentia catre Troyes, grupare evaluata la o valoare cuprinsa intre 7 si 10 milioane de euro.Adaugarea unui nou club in portofoliu face parte dintr-un plan mai larg care sa le ofere jucatorilor tineri din "galaxia" City oportunitatea de a se dezvolta. Franta este privita ca o solutie atractiva datorita naturii fizice a competitiilor sale, mai aproape de Premier League, in comparatie cu alte parti din Europa.De curand, CFC a achizitionat clubul belgian Lommel, din liga secunda.Pe langa Manchester City si Lommel, CFG mai detine gruparile New York City FC (SUA), Yokohama Marinos (Japonia), Girona (Spania), Melbourne FC (Australia), Club Atletico Torque (Uruguay), Mumbai City FC (India) si Sichuan Jiuniu FC (China).Troyes ar fi, astfel, al zecelea club din portofoliul holdingului din Emiratele Arabe Unite.City Football Group (CFG) este detinut de seicul Mansour bin Zayed Al Nahyan, ca actionar majoritar, si are ca actionari minoritari un grup de investitori chinezi, condus de compania de media si divertisment CMC Inc Holding, cu aproximativ 12 la suta, si compania americana de investitii Silver Lake, cu putin peste 10 la suta.