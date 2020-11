Un presedinte de federatie nationala, acuzat ca a violat mai multe jucatoare. A fost suspendat pe viata

Conform agerpres.ro, camera de judecata a forului fotbalistic mondial l-a gasit vinovat pe Jean-Bart, in varsta de 73 de ani, ca "a abuzat de pozitia sa" ca "sa hartuiasca sexual si sa agreseze mai multe jucatoare, inclusiv minore", a indicat FIFA.In decizia luata miercuri, justitia interna a FIFA l-a suspendat deci pe viata "din toate activitatile legate de fotbal, la nivel national si international" si l-a condamnat la plata unei amenzi de un milion de franci elvetieni.FIFA continua sa-i ancheteze pe "alti responsabili ai Federatiei haitiene de fotbal", implicati "in acte de abuz sexual sistematice impotriva unor jucatoare intre 2014 si 2020", ca "autori, complici sau instigatori".La sfarsitul lui august, FIFA i-a suspendat pe Nella Joseph, care se ocupa de supravegherea junioarelor la centrul tehnic national de la Croix-des-Bouquets, si Wilner Etienne, director tehnic national in cadrul FHF. La mijlocul lui octombrie, s-a "extins cercetarea" la Yvette Felix, fost capitan al nationalei feminine haitiene si antrenor secund la Croix-des-Bouquets.Pornind de la o ancheta publicata la sfarsitul lui aprilie de cotidianul britanic The Guardian, acuzatiile de viol vizandu-l pe Jean-Bart au dus si la deschiderea unei anchete penale in Haiti, aflata in curs de desfasurare.Potrivit unor fete citate de The Guardian, Jean-Bart ar fi violat numeroase jucatoare minore in ultimii ani.Depunand marturie in legatura cu presiunile pe care le-au suportat pentru a pastra tacerea, presupusele victime au afirmat pentru ziar, sub acoperirea anonimatului, ca cel putin doua jucatoare minore ar fi avortat in urma unor violuri comise de presedintele federatiei in centrul national de antrenament.Jean-Bart conduce FHF de doua decenii. Fara contracandidat, realegerea sa in februarie pentru un al saselea mandat a fost o formalitate.Jean-Bart a negat toate acuzatiile indrepte impotriva sa si a depus plangere la Paris contra jurnalistului francez care a fost unul dintre autorii anchetei publicate de The Guardian.Citeste si: Selectionerul "generatiei de aur" il pune la punct pe Mirel Radoi: "Sa se ratoiasca dupa vreo doua calificari"