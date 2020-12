Va juca Ianis Hagi in derby-ul cu Celtic? Ce spune antrenorul Gerrard despre fotbalistul roman. Cand se joaca marele meci

''Ianis a revenit in echipa si contribuie foarte bine la jocul echipei. Am de luat niste decizii importante pentru weekend, dar acesta este locul in care vreau sa fiu'', a spus fostul international englez inaintea derby-ului cu Celtic, de sambata.''Jucatorii se bat pentru un loc in echipa si asa trebuie sa fie, dar voi alege o echipa care poate sa faca treaba si nu pot alege pe cine a marcat in ultimul meci sau cine e in forma'', a afirmat Gerrard.''Nu va fi loc de sentimente, va fi echipa care cred ca ne poate aduce trei puncte'', a subliniat Steven Gerrard.Hagi a marcat doua goluri in ultimele trei partide jucate pentru Rangers, iar in meciul de miercuri, castigat cu 2-0 in fata formatiei St Mirren, a dat pasa de gol la primul gol, reusit de Kemar Roofe.Inaintea derby-ului Rangers - Celtic, denumit Old Firm, din 2 ianuarie, echipa lui Gerrard are un avans de 19 puncte in clasament fata de rivala sa, cu 59 de puncte fata de 43, Celtic avand trei jocuri mai putin.Citeste si: Surpriza pentru Madalina Ghenea. "Fosta" lui Zaniolo e insarcinata, iar fotbalistul nu si-a dorit copilul