Dan Alexa: "Suntem cea mai dezavantajata echipa de absenta suporterilor"

"Cea mai dezavantajata echipa de absenta publicului suntem noi. Aveam cea mai mare forta din punctul asta de vedere. Suporterii stiu sa motiveze in plus echipa, iar in astfel de jocuri era important lucrul asta.Ne vor lipsi suporterii, dar si in conditiile astea trebuie sa mergem la Mioveni si sa facem un joc bun. E neconcludent ca am invins in campionat adversarele din play-off. Ce se va juca in acest play-off va fi total diferit de campionat.In acest moment fiecare echipa are sanse reale la promovare. Cei de la Mioveni am inteles ca joaca pe o prima foarte buna de promovare, asa ca meciul de maine va avea o miza tripla fata de cel din campionat. Atat noi, cat si ei, venim dupa o perioada de pauza si ritmul cu siguranta nu va fi la fel ca inainte.Vom suferi din acest punct de vedere. Noi nu trebuie sa ne gandim foarte mult la ce a fost in turul campionatului pentru ca maine va fi total diferit", a afirmat Alexa inaintea meciului de marti cu CS Mioveni, din prima etapa a play-off-ului Ligii a II-a. Claudiu Niculescu (n.r. - tehnicianul formatiei CS Mioveni) e un antrenor pe care il apreciez, care are experienta la Liga a II-a, dar si trofee in Liga I cu FC Voluntari. El organizeaza foarte bine echipele pe care le antreneaza.Va fi un duel interesant, pentru ca intalnim cea mai omogena echipa din play-off... sunt jucatori care joaca de mult timp impreuna. Ei au in lot jucatori care stiu sa joace meciurile decisive. Cu siguranta va fi un joc greu si interesant, dar eu sper sa-l transam in favoarea noastra. Rapid are puterea sa invinga la Mioveni.Avem un mix intre jucatori cu experienta si tineri, jucatori care pot face diferenta. Este un meci special. Miza este imensa, difera foarte mult de ce a fost in campionat. Ne asteapta cinci finale si fiecare punct va conta enorm.Noi suntem in dezavantaj pentru ca jucam in deplasare, chiar daca va fi cu tribunele goale. Dar am incredere pentru ca echipa a aratat un plus. Sper ca si in meciurile oficiale sa aratam ca suntem bine din punct de vedere mental.Difera meciul amical de cel oficial, iar factorul mental poate fi decisiv", a adaugat antrenorul.Dan Alexa nu considera un avantaj faptul ca partida UTA - Petrolul a fost amanata dupa ce cinci jucatori ai formatiei prahovene au fost depistati pozitiv la COVID-19."Meciul amanat dintre UTA si Petrolul se va rejuca, asa ca nu cred ca e un avantaj pentru noi ca nu s-a jucat acum.Pentru noi singurul avantaj e daca vom castiga maine, indiferent de supozitiile ca jucam ultimii si putem vedea rezultatele celorlalti. In orice situatie noi trebuie sa castigam cu Mioveni.Avem ceva probleme de lot, dar sper ca pana la ora jocului sa am toti jucatorii apti. Labeau a venit foarte tarziu din Franta.E un jucator pe care eu ma bazez foarte mult, dar a facut doar patru antrenamente cu echipa. Voi vedea maine daca voi apela la el. Dintre toti el e cu pregatirea in urma, pentru ca a venit dupa o luna dupa ce am inceput noi antrenamentele", a precizat el."In play-off e posibil orice, inclusiv sa se intrerupa campionatul. Pentru ca daca vor aparea cazuri si la alte echipe, Doamne-fereste, cred ca acolo se va ajunge.Petrolul va repeta maine testele. Daca jucatorii depistati negativ vor fi si maine testati negativ atunci meciul nostru cu Petrolul se va juca sambata. Dar fara cei cinci jucatori ai lor testati pozitiv. Miercuri asteptam testele si vom sti cu siguranta daca se va juca meciul de sambata", a explicat tehnicianul.Intrebat in ce esalon crede ca se va juca derby-ul Rapid - Dinamo in sezonul urmator, fostul fotbalist al celor doua cluburi a raspuns: "Imi doresc ca derby-ul Rapid - Dinamo sa se joace in Liga I. Daca ar fi un asemenea meci la baraj, ar fi nebunie.Noi luam in calcul si locul de baraj, pentru ca iti mai da sperante la promovare. Iar daca s-ar disputa cu spectatori un baraj cu Dinamo ne putem imagina ce ar fi in tribune".Echipa de fotbal FC Rapid intalneste, marti, de la ora 20:00, in deplasare, formatia CS Mioveni, intr-o partida contand pentru prima etapa a play-off-ului Ligii a II-a.