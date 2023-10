După ce a venit beat la antrenamentele Concordiei Chiajna, Gabi Tamaș (39 de ani) și-a anunțat astăzi retragerea din fotbal.

"Azi e o zi cam tristă pentru mine. Poate și pentru voi, că nu mai aveți ce să scrieți. E foarte dificil să te desparți de lucrul pe care-l iubești cel mai mult, când ești în fotbal de o viață. Vine și ziua asta, când te desparți. Dar voi continua să stau lângă fotbal, să ajut fotbalul cum pot. În primul rând vreau să-i mulțumesc tatălui meu, care m-a dus la fotbal", a spus Tamaș.

El are 67 de selecții pentru naționala României, înscriind și trei goluri.

El a evoluat la FC Brașov, Dinamo, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Brom, CFR Cluj, Doncaster Rovers, Watford, FCSB, Cardiff, Hapoel Haifa, Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, FC Voluntari, Petrolul și Concordia Chiajna.

"Nu am făcut fotbal din necesitate. L-am făcut din plăcerea de a juca. De-asta am și continuat. Voiam să demonstrez că pe teren închid gura contestatarilor. Și le-am cam închis-o!

Am avut 67 de selecții la națională, am jucat în Spania și Anglia. Am făcut ceva în cariera de fotbalist. Nu am fost un neica nimeni. Sau un alcoolist”, a spus Tamaș.

