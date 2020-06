Dusan Uhrin soseste in Romania luni si va sta pe banca echipei Gaz Metan la meciul cu Astra

Ziare.

"Antrenorul a fost propus administratorului judiciar, administratorul judiciar a avizat contractul, ramane sa-l inregistram la liga. Domnul Dusan Uhrin trebuie sa aiba trei teste in 14 zile, pe care le face in Cehia, apoi poate sa vina si sa intre in anturajul echipei. In momentul acesta nu putea sa intre pentru ca avem un protocol si jucatorii, inclusiv eu, am facut testele ca sa putem sa-l respectam. Pe legea romana, in data de 15 (), la ora 14.30, aterizeaza la Bucuresti, cu toate testele facute si poate sa ia contact cu echipa si sa stea pe banca la Astra Giurgiu.Dansul va conduce si va da indicatii si are o baza reala a situatiei de la echipa, atat fizica, dar si tehnico-tactica, pentru ca si meciul-scoala pe care l-am jucat intre noi si ce am jucat la CFR Cluj au fost filmate si dansul face o analiza, impreuna cu staff-ul lui. Tot staff-ul dansului este bagat in carantina. O singura persoana care a venit din Anglia este bagata la Bucuresti si o sa iasa in data de 14. Dupa ce avem toate contractele semnate, avizate si cele ale staff-ului, o sa prezentam tot staff-ul", a declarat Marginean, marti, potrivit gazisti.ro.Tehnicianul ceh Dusan Uhrin va antrena echipa Gaz Metan Medisa, in locul lui Edward Iordanescu, a anuntat, luni, presedintele clubului, Ioan Marginean.Ultima oara, Uhrin a antrenat formatia Dinamo , din luna august a anului trecut pana la 9 martie.Dusan Uhrin jr. a mai pregatit in Romania echipele Poli Timisoara , in doua randuri (2007-2008, 2010-2011), si CFR Cluj (2009).Noul tehnician al mediesenilor si-a inceput cariera de antrenor principal in campionatul Cehiei la Bohemians Praga si a mai antrenat echipele Mlada Boleslav (trei mandate), AEL Limassol, Dinamo Tbilisi, Viktoria Plzen, Dinamo Minsk si Slavia Praga.Meciul Astra Giurgiu - Gaz Metan Medias va avea loc, luni, in etapa a III-a a play-off-ului Ligii I, prima dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus.