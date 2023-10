Gazeta Sporturilor a rămas fără redactor-șef. Decizia a aparținut patronilor elvețieni ai Ringier, societate care deține și Libertatea.

Gazeta Sporturilor a rămas fără redactorul-șef Cătălin Țepelin, care a părăsit redacția după o decizie a patronilor.

Țepelin fusese numit redactor-șef al Gazetei în vara lui 2018, când i-a urmat în funcție chiar lui Cătălin Tolontan, devenit coordonator editorial al publicațiilor Ringier.

Cătălin Țepelin a dezvăluit că patronatul dorea să încalce principiile presei și că au fost mai multe episoade care sugerau imixtiunea comercialului în editorial.

"Mă despart azi de Gazeta Sporturilor după 20 de ani cât o viaţă de om.

Despărţirea este neaşteptată şi nu s-a născut din voinţa mea, ea a fost propusă de acţionarii Ringier Sportal, compania care deţine Gazeta Sporturilor din 2018, şi motivată prin clasicele nepotrivire de caracter, viziune diferită asupra dezvoltării, rezultate etc. În opinia mea însă, ruptura a fost provocată de faptul că m-am împotrivit unor decizii care, cred eu, încercau să încalce principiile unei prese independente.

În ultimul an, au fost mai multe discuţii în contradictoriu cu managementul elveţiano-bulgar pe marginea modului de lucru, a strategiei şi poziţionării GSP.

Ads

În urmă cu o lună, pe 28 august, alături de Cătălin Tolontan am comunicat şi conducerii executive a Ringier AG precum şi Boardurilor companiei, printr-o discuţie face-to-face la Zurich însoţită de o scrisoare oficială semnată de 25 de lideri ai redacţiilor GSP şi Libertatea, că au fost mai multe episoade care, în opinia noastră, sugerau o imixtiune a comercialului în editorial. Iar ingerinţa asupra independenţei jurnalistice este interzisă nu doar de codul de conduită al Ringier, ci şi de legea română.

Am transmis că eu şi colegii mei nu vrem să lucrăm sub o asemenea presiune. Şi nici nu vrem să arătăm conducerii, înainte de publicare, articolele sensibile despre industria pariurilor, de exemplu. Ni s-a replicat că nu e cazul.

Iar răspunsul final a venit ieri, 2 octombrie: nepotrivire de caracter. Conducerea Ringier este în dezacord cu motivarea mea, susţinând că decizia ireversibilă a despărţirii nu are nicio legătură cu demersul din august ori cu libertatea de exprimare a redacţiei. E momentul perfect pentru cei care pariază pe coincidenţe. 1 pauză, 2 final.

Ads

Nu, nu plec de la Gazetă pentru că vreau să caut alte oportunităţi ori pentru că mi-am dorit să explorez noi orizonturi, cum se spune în astfel de momente. Am cerut să fiu lăsat să lucrez, alături de echipa Gazetei, aşa cum am făcut-o dintotdeauna: liber, onest şi în interesul publicului, nu al unor terţi, fie că ei sunt parteneri de publicitate, persoane din sport sau din afara lui, companii etc. Decizia Ringier a fost că nu mai poate lucra cu mine.

Plec dezamăgit, dar cu capul sus. Sunt recunoscător publicului şi mândru că am fost coleg, în redacţia Gazetei, cu atâţia oameni de calitate, profesionişti curajoşi şi oneşti. Le mulţumesc tuturor pentru munca lor excelentă şi îmi pare rău că nu am putut face mai multe pentru ei în toată această perioadă. 20 de ani. O viaţă de om. Dar şi oamenii au mai multe vieţi".