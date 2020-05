George Puscas si-a numit idolul din Premier League: "E cel mai bun, ma uit mereu la tot ce face"

Ziare.

Puscas, 24 de ani, atacant la Reading in acest moment, in liga secunda engleza, l-a numit ca idol al sau pe cunoscutul varf de la Tottenham, Harry Kane.Romanul nascut la Oradea vrea sa evolueze din sezonul viitor in Premiership si pentru asta si urmareste fiecare miscare a lui Kane, titular indiscutabil si in nationala Albionului: "Simt ca aici e locul meu. Simt campionatul foarte puternic si vreau sa joc din ce in ce mai bine si sa ajung la urmatoarea etapa , in care pot sa-mi indeplinesc un vis si sa vad rezultatul muncii mele. Obiectivul meu este sa joc in Premier League. Sunt increzator ca voi ajunge sa joc si sa evoluez acolo, munca te rasplateste mereu.Imi place foarte mult Kane, l-am urmarit in ultimii ani. Pentru mine este cel mai bun atacant la momentul actual, ma regasesc foarte mult in el, ca joc. Il admir foarte mult. Ma uit mereu la tot ce face, urmaresc meciurile lui. Mereu incerc sa iau ceva de la cei mai buni", a punctat Puscas, fost atacant si la Inter sau Palermo pentru televiziunea DigiSport.Acesta evoluaza din vara trecuta la Reading, unde a bifat pana acum 29 de meciuri , marcand 9 goluri si oferind si o pasa de gol.Are o cota de piata de 4,8 milioane si a fost cumparat de la Inter pentru suma de 8 milioane, pe 7 august 2019.D.A.