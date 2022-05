Gică Hagi iese la atac după declarațiile lui Gigi Bcali. Ce spune patronul Farului despre un posibil aranjament în Liga 1

Patronul şi managerul de a FC Farul, Gheorghe Hagi, a afirmat, luni, într-un comunicat că Gigi Becali a demonstrat, încă o dată, că nu ştie să piardă, după ce finanţatorul de la FCSB a spus că în 2013, i-a ordonat antrenorului Laurenţiu Reghecampf să nu folosească titularii în meciul cu FC Viitorul, pentru a ajuta echipa naşului său să se salveze de la retrogradare.

"Doresc să clarific public, încă o dată, aşa cum am făcut-o şi în alte rânduri, că între mine şi Gigi Becali sau între reprezentanţii celor două cluburi NU A EXISTAT NICIODATĂ şi vă asigur că NU VA EXISTA nici în viitor, absolut nicio discuţie care să afecteze integritatea competiţiei!

Gigi Becali a demonstrat, încă o dată, că nu ştie să piardă.

În sport mereu este un învingător şi un învins, iar pentru mine lucrurile sunt foarte clare, toate meciurile trebuie câştigate numai pe teren.

În rest, tot ce s-a scris şi s-a vorbit despre acest subiect sunt NUMAI speculaţii! ", a transmis Hagi.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a recunoscut că, în 2013, i-a ordonat antrenorului Laurenţiu Reghecampf să nu folosească titularii în meciul cu FC Viitorul, pentru a ajuta echipa naşului său, Gheorghe Hagi, să se salveze de la retrogradare. Becali ar fi dorit ca primarul Florentin Pandele, finul lui, să procedeze în acelaşi fel la FC Voluntari în meciul cu FCSB de sâmbătă.

"Eu cred că mă iubeşte finul meu (n.r. - Pandele)... Eu îl iubesc pe finul meu (n.r. - Hagi). Când a fost vorba de interes, am făcut împotriva mea şi nu numai împotriva mea. Ei fac şi împotriva dragostei, nu vezi? Dacă îl iubeşti pe unul... De exemplu, eu când a fost cu Gică atunci în 2012 (n.r. - 2013), de retrograda Farul (n.r. - Viitorul)... Reghe făcea pe nebunul!

Ads

Du-te, mă, de aici, asta e echipa! El, că îşi dă demisia. Dă-ţi, bă, demisia! Cum adică, dacă eu am posibilitatea să-l ajut pe naşul meu când n-am niciun interes, cum să nu-l ajut pe naşul meu? Şi Reghe făcea figuri. Şi am pus numai copiii, de a bătut naşu' cu 5-1 (n.r. - 5-2), că avea nevoie naşu'. Păi, ce trebuia să-mi mai spună mie Hagi ceva? Îl ajut pe naşul meu, mă! Poţi să te dai peste cap. Dacă am posibilitatea să-l ajut pe naşul meu, îl ajut. Şi l-am ajutat pe naşul meu. Reghe, că el nu face aşa ceva. Ce vorbeşti, mă? I-am spus lui MM: Tu te duci şi faci schimbările pe care le zic dacă nu conduce naşul! Şi asta e echipa, pe asta o dai!

Tu dai echipa, nu o dă antrenorul! Echipa asta este cu copiii. Dacă eu pot să-l ajut pe naşul meu şi nu îl ajut, înseamnă că sunt criminal! Cum să fac împotriva la naşul meu când nu am niciun interes? Spune finul meu (n.r. - Pandele) că e în Grecia. Ce să cauţi, mă, în Grecia? Nu te mai duci în Grecia.

Are nevoi naşul meu? Nu mai plec în Grecia. De ce? Pentru că ştiu că nu mă ascultă Ciobotariu (n.r. - antrenorul FC Voluntari) şi cu Bălănescu (n.r. - directorul clubului). Băi Bălănescule şi Ciobotariule, ia veniţi încoace! Băi, aşa să faceţi! Noi avem nevoie să jucăm în cupă, nu că-l ajut pe naşul, dar jucăm în cupă. Să fie dreptatea!", a declarat Becali la ProArena.

Gigi Becali este supărat după ce FCSB a remizat, scor 1-1, cu FC Volunatri, iar CFR Cluj a câştigat cu Universitatea Craiova, scor 2-1, rezultate în urma cărora echipa antrenată de Dan Petrescu a cucerit al cincilea titlul de campioană la rând.

În finalul sezonului 2012/2013, FC Viitorul, ameninţată cu retrogradarea, a învins-o pe FCSB, care era deja campioană, în deplasare, scor 5-2, reuşind să se menţină în Liga I.

Ads