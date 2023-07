Gică Hagi se teme de adversara din Armenia: ”Totul devine mult mai greu”

Antrenorul formaţiei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a afirmat că echipa sa trebuie să joace cea mai bună versiune a sa pentru a se putea califica în turul următor al Conference League. El a precizat că meciurile cu formaţia Urartu din Armenia vor fi grele, Farul întâlnind o nouă campioană aşa cum a fost Şerif Tiraspol.

Hagi a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, că dezamăgirea a fost mare după ce Farul a fost eliminat de Şerif Tiraspol, dar urmează un nou meci european.

“După un tur preliminar în Liga Campionilor unde cred că am făcut greşeli şi nu am fost la nivelul care trebuia şi nu am trecut, dezamăgirea a fost destul de mare. Vine o nouă provocare, e tot o calificare în Europa, meci european, unde trebuie să ridicăm totul, concentrarea, atitudinea, determinarea.

Trebuie să jucăm versiunea noastră cea mai bună ca să putem să trecem turul. Vor fi două meciuri foarte grele. Jucăm la fel, cu o echipă campioană. E clar că nivelul e mult mai mare, mult mai exigent, mai greu, Totul devine mult mai greu, dar nimic nu e imposibil. Şi noi trebuie să ne ridicăm şi noi să încercăm să fim noi şi să încercăm să trecem turul. Adversarul l-am analizat, am încercat să îl cunoaştem în cele două meciuri în care a jucat. Sperăm ca tot ce plănuim să o facem foarte bine, să fim inspiraţi”, a afirmat Hagi.

El a precizat că pentru acest meci va lipsi Borgnino, accidentat în meciul de la Tiraspol.

Hagi a explicat că încearcă să găsească cele mai bune formule pentru campionat, dar şi pentru meciurile din Europa.

“Noi avem meciurile din Europa şi meciurile din campionat şi încercăm să găsim formulele cele mai bune, ideale, care să ne garanteze succes în campionatul intern şi, bineînţeles, succes şi în Europa”, a adăugat Hagi.

Antrenorul Farului a mai declarat că formaţia din Armenia ştie mai multe sisteme şi joacă bine şi acasă şi în deplasare.

“În analiză am văzut o echipă care interpretează foarte bine, are mai multe sisteme, reacţionează la ce se întâmplă pe teren, sunt reactivi cu sistemul sau cu jucătorii pe care îi au. Este o echipă reactivă, care joacă bine şi acasă, şi în deplasare, cu personalitate şi încearcă să îşi impună jocul.

Partida Farul – Urartu, contând pentru turul doi preliminar al Conference League, are loc joi, de la ora 20.30, pe stadionul din Ovidiu.