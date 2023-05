CFR Cluj a pierdut duminică, pe propriul teren, scor 1-2, meciul din ultima etapă a play-off-ului, cu Farul Constanţa, dar s-a calificat pentru barajul care asigură prezenţa în Conference League.

Ardelenii au profitat de faptul că Universitatea Craiova a pierdut pe teren propriu, scor 0-1 cu Sepsi, rămânând astfel în afara Europei.

Campioană deja matematic, Farul Constanța s-a prezentat foarte motivată în deplasarea de la Cluj și la capătul celor 90 de minute s-a impus cu 2-1. Atitudinea constănțenilor l-a nemulțumit pe Dan Petrescu, care i-a aplaudat ironic pe aceștia încingând spiritele după meci. Bursucul i-a bătut obrazul lui Hagi, reproșându-i că Farul ar fi jucat pentru Craiova.

Situația a degenerat când Petrescu și Zoltan Iașko, director sportiv la Farul, au avut un schimb de înjurături și au sărit la bătaie, fiind cu greu ținuți de cei din jurul lor.

„M-a înjurat, că de ce ne-am dat viața și am jucat pentru Craiova. Asta spunea pe teren. Le-am zis să se bucure că s-au calificat...”, a declarat Iașko.

Președintele Farului, Gică Popescu, a comentat și el criza de nervi a fostului coleg de națională Dan Petrescu.

"Nu știu de unde aceste speculații. Probabil că nu ne cunoașteți pe mine și pe Gică. Am venit aici să ne respectăm blazonul de campioni. Din păcate, înaintea meciului credeam că ne va fi foarte greu pentru că aveam foarte mulți accidentați. Ne bucurăm foarte mult că jucătorii de azi au ajutat la păstrarea zvonului.

Toate aceste zvonuri de dinaintea meciului n-au făcut altceva deât să ne ambiționeze și să încercăm să obținem un rezultat pozitiv. Noi am jucat tot acest sezon pentru noi. Era normal să venim la CFR, să facem un joc bun. Ne bucurăm că am câștigat. Ce s-a întâmplat cu Craiova, cu CFR nu e treaba noastră.

Nu știu care a fost reacția lui Dan. Am înțeles că era supărat pentru că am venit să jucăm așa cum am făcut-o. El ne știe foarte bine, mai bine decât oricare dintre dumneavoastră, pentru că am jucat atâția ani împreună și nu cred că ar fi trebuit să se aștepte la altceva", a spus Gică Popescu, după meciul de la Cluj-Napoca.