Gigi Becali a fost cu 640.000 de dolari la Monaco: "Vrem să mergem la cazino, să bem, să mâncăm" Ce a urmat pentru patronul FCSB

Gigi Becali are faima unui risipitor din punct de vedere financiar, el aruncând cu banii în stânga și în dreapta.

Valentin Sălăgean, un apropiat al lui Gigi Becali și fost partener de afaceri cu Gino Iorgulescu și Cosmin Olăroiu, a povestit o întâmplare dintr-o vacanță petrecută, la Monaco, alături de patronul FCSB.

„Am fost cu dânsul la Monaco 3 zile. Am luat 640.000 de euro din seif. Avea un seif mare, cât un televizor. La Palat era. Mi-a zis: «Ia de acolo un milion, două!». «Gigi, n-avem ce să facem cu 1-2 milioane, ne ajung câteva sute de mii». «Ia, bă, de acolo mai mulți bani, ia cât vrei!». Avea mulți bani cash atunci. Am luat banii, i-am băgat în geantă. 640.000 de euro, numărați! Avea foarte mare încredere în mine.

Am fost la Monaco cu un avion privat. I-am zis în avion că trebuie să declarăm banii, altfel îi confiscă. «Lasă, bă, ce să declari?!». Cum e el, el nu are treabă cu realitatea… Dar eu, cum am coborât în aeroport, m-am dus la ghișeu, la Poliție, și am declarat banii. Le-am zis polițiștilor: «Am venit cu 640.000 de euro, vrem să mergem la cazinou, să bem și să mâncăm». N-a fost nicio problemă. I-am zis lui Gigi că am declarat banii și facem ce vrem cu ei de-acum.

Am pus banii în seif, la hotel, mi-a zis Gigi să am eu grijă de bani. Aveam grijă să nu dea șpăgi, că dădea spăgi cam mari. El dădea 3.000 de euro pe zi numai șpăgi! Am găsit o româncă la recepție, scria pe ecuson Elena. A întrebat câți copii are, avea doi. Și mi-a zis să-i dau câte o mie de euro pentru fiecare copil: «De la domnul Becali, să se bucure copiii».

Am mers la cazinou și a câștigat 360.000 de euro. Și n-am mai intrat din ziua aia în cazinou. Cu banii ăia și-a cumpărat costume de 160.000 de la Brioni, pantofi…”, a povestit Sălăgean la GSP Live, conform romaniatv.net.