Cum a reușit Gigi Becali să se vindece de Covid. "Eu nu fac vaccin că e lepădare de Hristos"

Gigi Becali a povestit în noaptea de Crăciun cum s-a infecat cu virusul SARS- COV -2.

Patronul FCSB nu vrea deloc să se vaccineze împotriva Covid - 19 și același lucru le-a transmis și fotbaliștilor săi de la echipă.

Latifundiarul din Pipera insistă cu anumite medicamente contra virusului, aduse din Rusia, dar pe care nu le poate folosi în România, nefind aprobate de Uniunea Europeană.

"Am făcut COVID, acum vreun an. Am făcut și gata. Am făcut câteva vitaminizări și gata. Nu am avut nimic. Așa a vrut Dumnezeu.

Am făcut analize de sânge și am văzut că am avut tot mai mulți anticorpi. Doctorul mi-a zis Domnule Becali, ați fost atacat de multe ori. Nu purtam mască și am fost atacat de virus... Dar eu îl atacam, strănutam de două ori și-l aruncam. M-am imunizat. Nu îmi e frică de COVID,

Eu vaccin nu fac! Să-și vadă de treaba lor cu certificatul verde. Eu nu fac lepădare de Hristos, că asta e vaccinul. Eu nu știu știință.

Eu cred în Dumnezeu", a spus Gigi Becali pentru România TV.

349 de cazuri noi și 15 decese au fost înregistrate în țara noastră, din cauza noului coronavirus, în ultimele 24 de ore.

