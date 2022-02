Gigi Becali, măsuri drastice la FCSB după egalul de la Mioveni

Gigi Becali a declarat, sâmbătă seară, la Digi Sport, că a decis reducerea cheltuielilor de la academia FCSB şi că nu mai crede în şansele la titlu.

După jocul de la Mioveni, Gigi Becali a anunţat că nu mai crede în şansele la câştigarea campionatului şi a anunţat că a început să facă restructurări, urmând să renunţe la unii antrenori din Academie.

”Am luat azi o hotărâre. Se lucra la două terenuri şi le-am oprit. Am zis 'gata, opriţi' şi mâine să vină cu organigrama de la Academie. Sunt 30 de antrenori, reducem, nu mai cheltuim 150.000 pe lună, ci 70.000.

Ce a produs Academia dacă te bate Mioveniul? Nu poţi să iei campionatul aşa. Vă spun adevărul, n-ai cum să iei campionatul aşa. Nu cred că putem să luăm campionatul aşa. Chiar dacă pierde CFR-ul cu Rapid, tot nu putem. N-ai cum să câştigi aşa.

Trebuie să dai război la fotbal. Noi nu avem războinici la fotbal, avem jucători care se distrează, mai driblează ei. Nu se poate câştiga campionatul. Am crezut că iau bani din Liga Campionilor, dar nu poţi cu echipa asta, aşa că trebuie să reduc cheltuielile de acum. Mi-am dat seama că nu am cum să răzbesc cu echipa asta”, a afirmat Becali.

Ads

Gigi Becali a declarat că îi pare rău că a decis ca în lotul FCSB pentru meciul cu CS Mioveni să fie Burlacu şi nu Keşeru. “Da, eu fac lotul şi Keşeru nu e în lot. Care-i problema? Aşa am luat hotărârea. A fost o hotărâre greşită. Am zis să fie Burlacu, pentru că Keşeru termină contractul din vară. Nu am făcut eu schimbarea, nu l-am băgat eu pe Burlacu să joace. Acum îmi pare rău că n-a fost Keşeru. Alea două ocazii n-ai cum să le ratezi. Dacă ratezi aşa, data viitoare la revedere, Burlacu. Am văzut ce poate Burlacu. De unde să ştiu eu dacă revine Keşeru? Ştiu de-acum? Keşeru termină contractul în vară şi gata. Nu prea mai face parte din lot că termină contractul în vară. Am greşit că dacă ar fi fost Keşeru nu mai era Burlacu în lot. Noi am câştigat un punct astăzi, să vedem mâine, dacă câştigă şi ei unul. Normal sunt două ocazii clare din care trebuia să avem încă două goluri. Nu mai poate să ajute Keşeru. Pentru că aşa consider eu”, a explicat el.

Ads

Becali a vorbit şi despre oferta făcută lui Billel Omrani: “Omrani este cel mai bun jucător din România şi Keşeru nu mai poate. Da, i-am făcut ofertă. A cerut 40.000 de euro salariu şi 500.000 la semnătură. Eu i-am făcut o ofertă cam la jumate la semnătură şi la salariu se apropie, e mai mult de trei sferturi. Eu după meci sunt foarte supărat, mâhnit. După aia eu nu sunt ca ceilalţi, abia aştept să mă sunaţi să mă relaxez. Poate să semneze la orice oră, a intrat în ultimele şase luni. A cerut mai mulţi bani decât oferta pe care i-am făcut-o. Să semnezi cu Bălgrădean şi să nu spui e normal? Cel mai bine e să semnăm cu Omrani şi să nu spunem”, a adăugat el râzând la ultima remarcă.

Formaţia FCSB a remizat, sâmbătă seară, în deplasare, scor 1-1, cu echipa CS Mioveni, într-un meci din etapa a XXVII-a a Ligii 1.

Au marcat Edjouma ‘7 pentru FCSB şi Balaur ‘45+1 pentru Mioveni.

Ads