Opinia lui Gigi Becali despre post: "Dacă mănânci mult, te uiți după femei"

Gigi Becali este un tip credincios, care respectă cu strictețe posturile din preajma marilor sărbători.

Nu face excepție nici postul Paștelui, care se află în derulare. Patronul FCSB a fost la mânăstire, unde nu a vrut să audă nimic despre fotbal.

El și-a dezvăluit experiența în stilul său caracteristic. ”Postul e post, adică... dacă nu ții Postul, nu poți să te abții de la celelalte patimi. Dacă mănânci mult, după aia te uiți după femei. M-am abținut de la tot, de la pofte, dacă-mi place ceva prea mult, nu mănânc. De la pofte, de la desfătări. Noi trebuie să trăim ca Hristos. Postul este că m-am sculat de dimineață și n-am mâncat nimic până acum, mănânc diseară la 07:00 - 08:00”, a spus Gigi Becali, conform iamsport.ro.

”Acolo am făcut o mănăstire, știți bine, mănăstirea de la Comanca, acolo am stat 5 zile. Am făcut numai slujbe de seara până dimineața”, a spus Gigi Becali într-un interviu pentru România TV.

FCSB este lider în clasament și va juca duminică seara, de la ora 21.00, în deplasare, cu Farul.

