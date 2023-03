De ce s-a supărat Haaland pe Guardiola după ce a marcat cinci goluri în Liga Campionilor

Erling Haaland a strălucit pentru Manchester City în victoria cu RB Leipzig, marcând cinci goluri!

Formaţia Manchester City a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 7-0, echipa RB Leipzig, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Atacantul norvegian Erling Haaland a intrat în istoria Ligii, devenind al treilea jucător care marchează de cinci ori, după Lionel Messi şi Luiz Adriano.

Haaland a marcat în minutele 22 (penalti), 24, 45+2, 53 şi 58, celălalte goluri fiind înscrise de Gundogan (49) şi De Bruyne (90+2).

Haaland a fost schimbat în minutul 63, deși ar fi vrut să mai stea pe teren și să mai dea măcar un gol. ”I-am spus lui Pep Guardiola că mi-ar fi plăcut să marchez un dublu hat-trick, dar ce pot să fac?”, a spus Erling Haaland.

Pe de altă parte, norvegianul a recunoscut că era obosit de cât s-a bucurat la goluri.

”Este o seară mare. În primul rând, sunt mândru că joc în această competiție, iubesc să fac asta. Cinci goluri! Este incredibil să câștigi cu 7-0.

În mintea mea e ceață acum. Îmi amintesc că am șutat, dar nu m-am gândit. Am obosit după ce am sărbătorit toate golurile.

Superputerea mea e să marchez. Să fiu sincer, nu mă gândeam că voi înscrie atât de multe goluri în seara asta. Am încercat doar să trimit mingea în poartă. Trebuie să fii ager la minte și să încerci să trimiți mingea acolo unde nu este portarul.

Ieri am lucrat la pressing. Mai ales când jucăm acasă, trebuie să alergăm și să facem pressing. Suntem foarte buni la recuperatul mingii. Ar trebui să facem asta mai des”, a spus Erling Haaland, conform BBC.

