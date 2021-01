Campionatul Mondial de Handbal Masculin a inceput cu o retragere. Nationala care a fost "eliminata" de coronavirus

In conformitate cu regulamentul competitiei, intr-un astfel de caz se invita prima natiune de "rezerva", iar acum a fost invitata Macedonia, care a ocupat locul 15 la CE2020, a precizat IHF, care a mai explicat ca alegerea s-a facut pe criteriul apartenentei continentale a detinatoarei titlului mondial (Danemarca), adica Europa.Cehia facea parte din grupa G, cu Suedia, Egipt si Chile, iar acestora si se alatura acum Macedonia.CM din Egipt debuteaza miercuri, avand 32 de echipe la start, pentru prima data in istorie. Competitia se va derula in patru orase, insa fara spectatori, din motive pandemice. Romania nu se afla printre participante.Cele 32 de echipe sunt impartite in opt grupe, din care primele trei clasate vor merge mai departe, iar ultimele clasate vor continua in President Cup, pentru clasarile inferioare. Grupele principale vor fi patru de cate sase echipe, iar cele de pe primele doua locuri vor avansa ulterior in sferturile de finala, faza din care se joaca eliminatoriu pana la finala programata in 31 ianuarie.Componenta grupelor este urmatoarea: Germania, Ungaria, Uruguay, Insulele Capului Verde (grupa A), Spania, Tunisia, Brazilia, Polonia (B), Croatia, Qatar, Japonia, Angola (C), Danemarca, Argentina, Bahrain, Congo (D), Norvegia, Austria, Franta, SUA (E), Portugalia, Algeria, Islanda, Maroc (F), Suedia, Egipt, Macedonia, Chile (G), iar in grupa H, Slovenia, Belarus, Coreea de Sud, Rusia (sub sigla forului propriu national, in urma scandalurilor de dopaj care au dus la interdictii de participare in numeroase competitii, in alte sporturi).Meciul de deschidere va avea loc miercuri, intre natiunea gazda Egipt si Chile.Partidele din grupe se vor incheia in 19 ianuarie, apoi vor avea loc cele din grupele principale, intre 21-25 ianuarie, urmate de sferturi, in 27 ianuarie, semifinale, in 29 ianuarie, si finalele pentru medalii, in 31 ianuarie.Semifinalele si finalele se vor disputa doar la Cairo.Campioana mondiala en-titre este Danemarca. Nationala Romaniei nu va participa, calificarile europene fiind anulate din motive pandemice, astfel ca la CM din Egipt au ajuns primele 13 clasate la Campionatul European din 2020, alaturi de Danemarca, detinatoarea titlului mondial, precum si de Polonia si echipa Federatiei Nationale de Handbal a Rusiei, care au primit wild-card. La CE din 2020, Romania nu a participat.Ultima data, tricolorii au participat la editiile CM din 2009 si 2011, cand s-au clasat pe locul 15, respectiv 19. Palmaresul Romaniei include patru titluri mondiale (1961, 1964, 1970, 1974) si doua medalii de bronz (1967, 1990).