Portarita Denisa Dedu: "Ne-am luptat si am aratat ca avem valoare". Nationala Romaniei a jucat de la egal la egal cu Norvegia

"Mare parte a jocului ne-am batut de la egal la egal, ne-am luptat si am aratat ca echipa are valoare. Nu am reusit sa mentinem pana la final, pentru ca daca Norvegiei ii dai mingi usoare, profita. Am aratat Norvegiei si cu alte ocazii ca putem conduce si castiga, nu ne-a fost frica. Norvegia are insa o arma, contraatacul, asa a reusit sa castige. In acest meci am aratat ca jocul s-a imbunatatit, atmosfera e buna intre noi, am fost unite, poate a fost mai greu la inceput, nu am avut meciuri de atata timp si s-a resimtit. Am aratat ca avem potential si vom continua", a declarat Denisa Denisa la interviurile de la zona mixta, la incheierea partidei, conform news.ro.La randul sau, portarul Iulia Dumanska a spus: "Echipa a aratat o crestere de la meci la meci, am incercat sa fim unite. Am pierdut, dar cu siguranta am luptat si o vom face si in grupa principala. La acest European se poate intampla orice. Stim ca vom juca cu Croatia, cunosc fetele din campionat. Toata lumea va lupta pentru puncte si am incredere in Romania. Sigur ca mi-as fi dorit sa mergem mai departe cu puncte, dar acum meciul pierdut cu Germania e jucat si trebuie sa nu repetam acele greseli".Nationala de handbal feminin a Romaniei a incheiat, luni, cu o infrangere grupa D a CE din Danemarca, scor 20-28 (13-13), cu reprezentativa Norvegiei, si va incepe grupa principala II, cu 0 puncte in clasament.Romania a incheiat grupa D pe locul 3, cu 2 puncte, si va incepe, joi, in grupa principala II cu 0 puncte in clasament, in timp ce Norvegia va avea 4, iar Germania 2.In primele meciuri din grupa D, Romania a cedat cu Germania, cu 19-22, si a invins Polonia, cu 28-24.Marti se vor juca ultimele partide si in grupele A si C, dupa programul: Muntenegru - Slovenia si Franta - Danemarca (A), respectiv Serbia - Croatia si Olanda - Ungaria (C). Rezultatele vor stabili si de aici echipele calificate in grupele principale.Primele trei clasate vor continua in grupele principale, locurile 1-3 din grupele A si B in grupa I, iar locurile 1-3 din grupele C si D in grupa principala II, intre 10-15 decembrie. Echipele se vor califica in grupele principale cu punctele acumulate in disputele cu celelalte adversare care ating aceasta faza.In 18 decembrie vor avea loc semifinalele si meciul pentru clasarea finala pe locurile 5-6, iar finalele pentru medalii sunt programate in 20 decembrie.Campioana europeana va obtine calificarea directa la CE2022, iar primele patru clasate vor fi, de asemenea, calificate la Campionatul Mondial 2021.La ultima editie a Campionatului European, nationala Romaniei s-a clasat pe locul 4, dupa 20-24 cu Olanda, in finala mica. Chiar inaintea acestei partide, capitanul nationalei tricolore, Cristina Neagu , a suferit o ruptura de ligamente in partida cu Ungaria, ratand lupta pentru medalii la CE.Podiumul editiei din 2018, care a avut loc in Franta, a fost ocupat, in ordine, de Franta, Rusia si Olanda.Detinatoarea recordului de titluri europene este Norvegia, cu 7 medalii de aur.Citeste si: Nationala feminina de handbal a pierdut cu Norvegia la Euro, dar si-a recastigat sperantele. Tricolorele s-au predat in ultimele 15 minute