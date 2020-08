Romanul a deschis scorul pentru formatia sa, in deplasarea de la Hamilton.Rangers a batut pe Hamilton cu 2-0 si este pe primul loc in prima liga din Scotia.SURSA VIDEO: YOUTUBE / Liga 1 Live ReactiiGolul a picat cum nu se poate mai bine pentru Ianis Hagi. Echipa nationala intalneste vineri, in primul meci din Nations League, Irlanda de Nord.