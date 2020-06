Cine a fost idolul lui Ianis Hagi din Generatia de Aur: N-a fost tatal sau!

Ziare.

Jucatorul roman surprinde si spune ca-l aprecia pe Dorinel Munteanu, nu pe tatal sau."Da, ii stiam pe toti in mare si ce imi mai spunea si tata de ei, dar cine mi-a placut cel mai mult a fost Dorinel Munteanu, am ramas uimit cat alerga, mai ales la Campionatul Mondial din '94. Si nu neaparat defensiv, dar si ofensiv cat aducea echipei", a povestit Ianis la Telekom Sport "Chiar mi-a placut foarte mult si stiam, mi-a zis tata ca a fost un '8' care facea de toate, dar pana nu il vezi, si eu cum eram pana la varsta asta, ma uitam doar la atacanti, eram cu Adi Ilie, Ilie Dumitrescu, Raducioiu, ii stiu pe toti, m-am uitat la majoritatea meciurilor si fazelor cu ei si le stiu. Dar acum, uitandu-ma si la fundasi, si la mijlocasi sa vad echipa in ansamblu cum juca, cel care mi-a iesit in evidenta, Dorinel Munteanu", a completat acesta.Dorinel Munteanu detine recordul de selectii in nationala Romaniei.134 de prezente a strans Dorinel Munteanu in nationala Romaniei, pentru care a marcat de 16 ori.