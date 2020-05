Zenga a vrut sa-l transfere pe Ianis Hagi, insa Gica Hagi s-a opus

Ziare.

com

Mutarea nu s-a perfectat deoarece Gica Hagi s-a opus tranzactiei.Totul se petrecerea in urma cu doi ani, pe cand Walter Zenga o pregatea pe Crotone, iar Ianis Hagi era nemultumit ca nu e jucat la Fiorentina.In cele din urma, Ianis s-a intors la Viitorul tatalui sau."Pe Hagi am vrut sa il aduc la Crotone. Am vorbit si cu Gica, dar el a preferat in acel moment ca Ianis sa se intoarca la echipa sa din Romania. Ianis e un talent, poate sa faca fata 100%", a declarat Walter Zenga pentru AntenaSport 2 milioane de euro a platit Viitorul pentru a-l repatria pe Ianis Hagi la inceputul lui 2018.