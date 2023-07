Proteste în serie la Wimbledon, pe același teren. Scene nebune cu confetti și piese de puzzle VIDEO

Doi membri ai grupului de activişti britanic Just Stop Oil au pătruns, miercuri după-amiază, pe terenul 18 de la Wimbledon, împrăştiind pe terenul de tenis confetti orange şi piese de puzzle.

Incidentul s-a produs în timpul meciului dintre Grigor Dimitrov şi Sho Shimabukuro.

Copiii de mingi au fost mobilizaţi pentru a le aduna, dar în scurt timp a început ploaia şi terenul a trebuit să fie protejat cu o prelată translucidă, care a acoperit şi materialele împrăştiate de protestatari.

După încetarea ploii, meciurile de pe terenul 18 vor fi amânate până la eliberarea suprafeţei de joc.

Cei doi protestatari au fost escotaţi de poliţie în afara complexului de la Wimbledon.

Just Stop Oil este un grup activist de mediu din Marea Britanie. Obiectivul acestui grup este ca guvernul britanic să se angajeze să oprească licenţele şi producţia de combustibili fosili.

Următorul meci de pe terenul 18, dintre Katie Boulter și Daria Saville, a fost marcat de un incident similar, după cum se poate vedea mai jos.

This the scene when #JustOil protester scattered a puzzle on court 18 where Katie Boulter tie break with Daria Saville #Wimbledon #protest #puzzle #news #ynuktv pic.twitter.com/vfv2TXI6Yf