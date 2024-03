Mămicile joacă între ele la Indian Wells. Cel mai așteptat meci din optimi, între două campioane de Grand Slam

Turneul WTA 1000 de la Indian Wells va programa în faza optimilor un duel interesant între două foste câștigătoare de Grand Slam, care au revenit recent în circuit după ce au născut.

Astfel, mamă a doi copii, daneza Caroline Wozniacki o va înfrunta pe Angelique Kerber, care a născut la rândul ei anul trecut.

În turul trei, Wozniacki (204 WTA, deținătoare de wild-card), a depășit-o pe Katie Volynets (SUA, 131 WTA), scor 6-2, 4-6, 6-0, în timp ce Kerber (607 WTA, intrată pe tablou cu clasament protejat) a învins-o pe una dintre favorite, rusoaica Veronika Kudermetova (19 WTA, cap de serie 17), cu 6-4, 7-5.

Wozniacki a câștigat Australian Open în 2018, în finală cu Simona Halep, iar Kerber are în palmares 3 trofee de Grand Slam (AO 2016, US Open 2016 și Wimbledon 2018).

Slam champion 🆚 Slam champion

