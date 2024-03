O problemă neașteptată a fost semnalată la BNP Paribas Open, primul turneu ATP Masters 1000 al sezonului, de la Indian Wells.

Mai precis, elvețianul Stan Wawrinka, un fost câștigător de Grand Slam, a atras atenția asupra faptului că mingile de antrenament sunt folosite.

Wawrinka (70 ATP) a postat dovada pe rețelele înainte de înfrângerea suferită în primul tur, în trei seturi, în fața lui Thomas Machac (63 ATP), scor 6-7, 6-4, 2-6.

"Nu este normal ca în 2024, la Indian Wells, unul dintre cele mai importante turnee din lume, să fim nevoiți să ne antrenăm cu mingi care par folosite", a scris Wawrinka pe X, alături de o imagine în care compară o minge nouă cu una folosită.

Question:

Is not normal that in 2024 at @BNPPARIBASOPEN one of biggest tennis tournament in the world, we have to do are 2nd practice with old balls?? @atptour @TommyHaas13

Thats 1 rally play with the ball 😂🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/L0NR65rFvv