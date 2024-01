Indicele BET termină 2023 în top – TradeVille

Indicele BET Termina 2023 In Top

Intr-un top al performantei indicelui bursier de referință din economiile emergente, Romania s-a clasat, in 2023, pe locul noua la nivel global si pe locul cinci in Europa, înregistrând un avans al indicelui BET de aproximativ 31%. Astfel, pe primele poziții se afla Cipru (+55%), Ungaria (+45%), Polonia (+40%) si Grecia (+38%), urmând apoi piețele de acțiuni din Sri Lanka, Liban, Mexic si Egipt. Bursa de Valori București are statutul de piața emergenta in indicii FTSE Russell, nu însă si in indicii MSCI, acolo unde este, in continuare, considerata piața de frontiera. (Sursa: ZF)

Deficitul Bugetului General Consolidat A Urcat La 4.64%

In primele 11 luni din 2023, deficitul bugetului general consolidat a urcat pana la 4.64% din PIB, adică 73.55 mld. RON, in creștere fata de un deficit de 58.7 mld. RON înregistrat in primele 11 luni din 2022. In acest sens, execuția bugetului general consolidat, in primele zece luni din 2023, se încheiase cu un deficit de 62.81 mld. RON, respectiv de 3.97% din PIB. In primele 11 luni ale anului 2023, veniturile totale însumate au fost de 464.95 mld. RON, in creștere cu 11.8% comparativ cu perioada similara a anului trecut. (Sursa: Financialintelligence)

Ratele Creditelor Ipotecare Americane Își Continua Scăderea

Rata dobânzii pentru cel mai frecvent utilizat credit imobiliar din SUA s-a diminuat pentru a noua săptămână consecutiva, marcând cel mai scăzut nivel din luna mai a anului 2023. Datele furnizate de Freddie Mac arata ca dobânda medie pentru creditele ipotecare pe 30 de ani s-a situat la 6.61% in ultima săptămână din 2023, in scădere fata de 6.67% cu o săptămână înainte. In octombrie 2023 ratele creditelor ipotecare din SUA atinseseră cel mai ridicat nivel din ultimii 22 de ani, diminuându-se de atunci cu aproximativ 1.18 puncte procentuale. (Sursa: Reuters)

Petrolul Începe Noul An In Forță

Prețul petrolului a crescut la deschiderea ședinței de marți după ce Iranul a trimis o nava de război in Marea Rosie. Situația rămâne extrem de tensionata in aceasta zona, care este critica pentru transporturile globale, mai multe nave fiind atacate de rebelii houthi din Yemen. Brent, referință globala a țițeiului, a urcat cu 1.6% pana la 78.27 USD/baril, in timp ce petrolul american West Texas Intermediate a crescut cu 1.42%, pana la valoarea de 72.67 USD/baril. (Sursa: CNBC)

Norofert Pret curent 4.47 RON (0.22% ) MCap 76.6M P/E 18.79

Norofert a anunțat piața despre contractarea unei facilitați de credit in valoare de 7 mil. RON de la Exim Banca Românească. Creditul va finanța capitalul de lucru pentru achiziționarea de materii prime, materiale, mărfuri, si pentru cheltuieli generale aferente activității curente a companiei. (Sursa: BVB)

Elefant Online - Obligațiuni 2026 Pret curent 70.66 RON ( -0.46% ) MCap 12.3M

Conducerea retailerului online Elefant a anunțat piața cu privire la demisia directorului financiar, Gherasim Briceag, începând cu data de 29.12.2023. Înlocuitorul acestuia va fi desemnat in cadrul următoarei Adunări Generale a Acționarilor. (Sursa: ZF)

Oil Terminal Pret curent 0.1270 RON (0.00% ) MCap 380M P/E 57.5308

Oil Terminal, operatorul terminalului petrolier de stat de la Marea Neagra, a informat piața cu privire la semnarea a trei contracte de prestări servicii si expediție care depășesc valoarea de 10% din cifra de afaceri obținută in ultimele 12 luni. In acest sens, a realizat acorduri cu OMV Petrom (54.3 mil. RON), Oscar Donwstream SRL Măgurele (40 mil. RON) si cu Petrotel Lukoil Ploiești (56 mil. RON) pe o perioada de un an începând cu 1 ianuarie 2024. (Sursa: ZF)

Infinity Capital Investments Pret curent 1.900 RON ( -0.52% ) MCap 950M

Infinity Capital Investments (fosta SIF Oltenia) a adus la cunoștință investitorilor faptul ca, pentru runda de licitație din data de 29.12.2023, in vederea vânzării participației de 19.45% din capitalul social al Biroului de Investiții Regional Oltenia IFN S.A., nu a fost depusa nicio oferta. In acest sens, compania va organiza o noua runda de licitație competitiva deschisa cu strigare in data de 10.01.2024, ora 13. (Sursa: BVB)

Alphabet - acțiuni clasa Pret curent 137.88 USD ( -1.30% ) MCap 1.81T

Alphabet, compania mama a Google, a ajuns la o înțelegere preliminara intr-un proces colectiv care prevede ca gigantul tehnologic si-a indus in eroare consumatorii in ceea ce privește protecția confidențialității utilizatorilor atunci când aceștia foloseau modul de navigare privata „incognito” pe browser-ul Chrome. Acțiunea in justiție urmarea obținerea a cel puțin 5 mld. USD despăgubiri. Termenii înțelegerii nu au fost dezvăluiți, însă avocații au declarat ca se așteaptă sa prezinte o înțelegere formala pana la data de 24.02.2024. (Sursa: SeekingAlpha)

Alibaba Group Holding Ltd Pret curent 75.35 USD ( -2.79% ) MCap 192B

Retailer-ul online chinez JD.com a declarat ca a câștigat un proces împotriva rivalului Alibaba, cel din urma fiind amendat cu aproximativ 141 mil. USD pentru practici monopoliste. In acest sens, Înaltă Curte Populara din Beijing a decis ca Alibaba a abuzat de poziția dominanta de pe piață pentru a adopta practici monopoliste, cauzând daune semnificative JD.com. Cei doi giganți ai comerțului electronic din China s-au criticat reciproc pentru utilizarea practicii de a-i obliga pe comercianți sa opereze exclusiv pe platforma lor. (Sursa: Reuters)

Baidu Pret curent 115.14 USD ( -3.32% ) MCap 40.1B

Baidu, companie chineza de tehnologie, a declarat ca produsul sau de inteligenta artificiala, Ernie Bot, a depășit pragul de 100 mil. de utilizatori. Simultan, Ernie Foundation Model 4.0 a obținut o îmbunătățire generala a performantei cu 32% in ultimele doua luni. In plus, directorul de tehnologie al companiei a remarcat ca platforma PaddlePaddle a Baidu a deservit peste 10.7 mil. de dezvoltatori si 235,000 de companii pana in decembrie 2023. (Sursa: SeekingAlpha)

Byd Company Limited Pret curent 24.900 EUR ( -0.24% ) MCap 72.4B

Compania chineza producătoare de mașini electrice si hibride, BYD, a anunțat vânzări de peste 3 mil. de autoturisme pe parcursul anului 2023. In ciuda acestui record, analiștii se așteptau la o cifra si mai mare, ceea ce a dus la scăderea cotației cu peste 2% pe bursa din Hong Kong. Comparativ cu anul trecut, BYD a reușit sa vândă cu 1.2 mil. mai multe autoturisme si se pregătește sa depășească Tesla pentru al doilea an consecutiv. (Sursa: CNBC)

NIO INC Pret curent 8.55 USD ( -5.73% ) MCap 13.9B

NIO a anunțat ca a livrat aproximativ 18,000 de EVs in luna decembrie, înregistrând o creștere anuala de 13.9%. Pentru întreg trimestrul 4, compania chineza a depășit borna de 50,000 de EVs, marcând o creștere secvențială de 25% comparativ cu 2022. In anul 2023, compania a înregistrat o creștere de 30.7%, depășind pragul de 160,000 de vehicule livrate. De la înființarea companiei si pana in prezent, NIO a reușit sa vândă aproximativ 450,000 de vehicule. (Sursa: SeekingAlpha)

TESLA INC. Pret curent 250.42 USD (0.78% ) MCap 786B P/E 64.53

Tesla a reușit sa livreze peste 484,000 de EVs in ultimul trimestru, o cifra mai mare decât prognozau analiștii, si totodată, un record. Astfel, liderul producătorilor de EVs a ajuns la 1.8 mil. de vehicule livrate in 2023, aproape de dezideratul lui Musk de a depăși 2 mil. Comparativ cu 2022, compania a raportat o creștere de 38% a numărului de autovehicule livrate. (Sursa: CNBC)

