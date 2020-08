ANALIZA Pandemia a accelerat dezvoltarea digitala a lumii cu cel putin doi ani. Cine sunt gigantii din tehnologie castigatori

"Gigantii din tehnologie au iesit castigatori, la nivel de grup, cu toate ca intre ei au aparut unele diferente. Alphabet a raportat venituri in scadere pentru prima oara, de doar 2%, in timp ce Facebook a marcat o crestere de 11% a acestora. Strict pe segmentul de publicitate, scaderea a fost de 8% pentru Alphabet. Desi generator de pierderi in prezent, segmentul 'Other bets' care include divizia de masini autonome Waymo, poate fi promitator", spune Claudiu Cazacu, consulting strategist in cadrul XTB Romania.Amazon a asigurat actionarilor un profit de 10,3 dolari pe actiune, fata de 1.46 cat erau estimarile. Divizia de cloud a decelerat la un avans de 29% de la 33% trimestrul anterior. In iulie, o actiune era peste 3.000 de dolari, de la aproximativ 2.000 de dolari in februarie."Un curent favorabil se formeaza in privinta Microsoft: dupa ce a castigat un contract masiv cu Pentagonul pentru oferirea de servicii de tip cloud (rezultat contestat de Amazon), si se afla in discutii pentru preluarea operatiunilor americane ale TikTok. Microsoft incearca astfel sa recupereze o parte din decalaje pe partea de continut video fata de Google sau Facebook, continuand strategia de dezvoltare a social media initiata cu achizitia LinkedIn. Rezultatele MSFT au fost peste asteptari in privinta profitului (1,46 dolari pe actiune fata de 1,34 estimari Refinitiv) si a veniturilor in general. Ritmul de crestere a segmentului cloud a fost in continuare bun, desi a incetinit la 47% de la 59% in trimestrul anterior, dar divizia Windows a marcat o scadere de 4% iar veniturile LinkedIn au incetinit de asemenea la 10%", mai spune Claudiu Cazacu.Analistul afirma totodata ca, pe langa Zoom, au aparut si alti castigatori."O serie de firme mici si mijlocii au descoperit ca o prezenta importanta in online poate fi un mod de continuare a activitatii - fapt ce a adus beneficii firmei canadiene Shopify. Actiunile sale au depasit notabil procesatorii de plati Square si Paypal, aducand un profit de peste 150% de la inceputul anului. Potrivit Visa, ritmul avansului vanzarilor online (mai putin in turism) a fost de 25% in perioada de dupa jumatatea lui aprilie, de doua ori mai mare decat cel din anul anterior. Shopify, insa, evaluata la peste 47 de ori veniturile estimate pentru anul in curs (nu profitul, care este utilizat in cazul altor indicatori) sugereaza asteptari mari, posibil prea mari din partea investitorilor pentru cresterile viitoare. Indicatorul este sub 5 pentru Amazon si peste 8 in cazul Facebook, o valoare mica fiind considerata (strict teoretic si limitativ la acest indiciu) de dorit", mai arata analistul.In opinia sa, presiunea pe reglementarea numelor mari din domeniu este de asteptat sa creasca. Deja unele practici neconcurentiale ale unor firme, intre care Amazon, au atras atentia in legislativul american. In timp, atentia sporita a autoritatilor ar putea conduce la politici cu impact asupra afacerilor, dar acest risc nu pare iminent. Presa se poate bucura de deciziile din Australia, care vor conduce la redistribuirea unor venituri spre creatorii de stiri si materiale dinspre Google sau Facebook, insa valoarea efectiva a acestor plati nu este inca stabilita, si ar putea fi una gestionabila pentru cele doua firme. In timp, alte jurisdictii ar putea merge in acelasi sens, fortand o privire mai atenta a pietelor, dar calcule se vor face mai ales dupa ce vor aparea cifrele dinspre Australia. Importanta tehnologiei in tesatura economiei americane si globale nu poate fi ignorata, iar, dincolo de sustinerea masiva pe termen scurt indusa de acest an iesit din comun, de programele de sprijin monetar neconventional si de un apetit speculativ ridicat care pune unele semne de intrebare privind sustenabilitatea miscarilor pe termen scurt sau chiar mediu, de ordinul lunilor de zile, actiunile companiilor de tehnologie, in grup, par a fi pozitionate favorabil pe termen lung si foarte lung", mai spune Cazacu.La randul sau, Radu Puiu, analist in cadrul XTB Romania, este de parere ca rezistenta Amazon, Facebook, Google si Microsoft in fata conditiilor de piata neprevazute din acest an este cu atat mai spectaculoasa cu cat rezultatele financiare au fost publicate la doar o zi dupa ce directorii acestor companii au participat la o serie de interogari din partea Congresului SUA, unde au fost acuzati ca au folosit puterea platformelor lor pentru a infrunta si inabusi concurenta."Rezultatele au fost in contrast cu performanta economiei americane din al doilea trimestru al anului care s-a depreciat cu 9,5% in termeni trimestriale. Multi investitori se asteptau ca profiturile Amazon din activitatea de comert electronic sa fie anulate aproape in totalitate in a doilea trimestru din cauza costurilor suplimentare de 4 miliarde de dolari inregistrate pentru a mentine functionala activitatea in timpul crizei de sanatate. In schimb, profiturile dupa impozitare s-au dublat la 5,2 miliarde de dolari, in timp ce veniturile au crescut cu 40%. In schimb, dependenta lor de sectorul de publicitate a facut ca Facebook si Google sa fie mai expuse in fata turbulentelor economice. Totusi, performantele inregistrate au fost remarcabile pe fondul reducerii masive a sectorului de publicitatea de peste 20% la nivelul mai multor piete pe plan. Veniturile Facebook au crescut cu 11% pana la 18,7 miliarde de dolari, depasind cu mult prognozele unui avans de 3%. In ciuda temerilor legate de boicotul publicitar legat de serviciile sale din partea a peste 1.000 de marci, inclusiv Verizon si Ford , afacerile companiei au fost mult mai putin afectate indicand un nivel ridicat de diversificare si de adaptabilitate, caracteristici care s-au dovedit extrem de utile in astfel de situatii", explica Radu Puiu.Veniturile Microsoft au avansat cu 13% pana la 38 de miliarde de dolari."Totusi, reactia investitorilor a fost una negativa in urma publicarii raportului din cauza ca reprezentantii firmei au sustinut ca achizitiile de licente de tranzactii au continuat sa incetineasca, fapt ce a afectat filiala LinkedIn. Doar Alphabet, compania mama a Google, nu a reusit sa urmeze exemplul, deoarece a prezentat primul declin al vanzarilor raportat in istoria de companie listata public", adauga el.Totusi, firma a reusit sa depaseasca asteptarile, veniturile sale scazand cu doar 2%, intr-un moment in care alte companii din sectorul de publicitate sufera contractii ample."Performantele solide ale celor mai importante companii tehnologice au aratat ca acestea au beneficiat de cresterea activitatii digitale din acest an, pe masura ce tot mai multe persoane au fost nevoite sa munceasca, sa invete si sa se distreze de acasa. In ciuda evaluarilor ridicate in raport cu indicatorii clasici de analiza a actiunilor companiilor, firmele de tehnologie continua sa sfideze aceste rezultate si inregistreaza performante remarcabile. Acest fapt se datoreaza si deciziilor de expansiune continua a activitatii si de dezvoltare a serviciilor oferite. De exemplu, Microsoft a confirmat ca se afla in discutii pentru achizitionarea afacerii din SUA a aplicatiei video TikTok. Negocierile vin in contextul amenintarii venite de la Casa Alba de interzicere a aplicatiei pe fondul ingrijorarilor legate de securitate in urma legaturilor dintre compania mama si autoritatile din China", explica analistul XTB Romania.Google si ADT au anuntat incheierea unui parteneriat pe termen lung pentru a crea urmatoarea generatie de oferte de securitate pentru locuinte inteligente. Prin intermediul intelegerii, hardware-ul si serviciile Google vor fi integrate cu instalarea, serviciile si reteaua profesionala de monitorizare a ADT."Un alt exemplu este Facebook, care intentioneaza sa lanseze videoclipuri muzicale pe platforma sa sociala dupa ce a incheiat acorduri cu mai multe companii de discuri printre care Sony Music Group, Universal Music Group sau Warner Music Group. Aceasta miscare ar putea duce la castigarea unor venituri suplimentare din publicitate, intrand astfel pe un segment detinut in mare parte de YouTube, care apartine de Google", adauga Radu Puiu.Insa o serie de probleme cu care s-ar putea confrunta companiile vin din Zona Euro, adaga el."Directorul autoritatii privind politica de concurenta din Europa, Margrethe Vestager, a primit sarcina de a revizui parti din manualul de reglementare antitrust, urmand sa anunte noi instrumente de concurenta inainte de sfarsitul anului. O alta problema ar putea fi taxa digitala. Uniunea Europeana are in vedere cresterea impozitarii companiilor digitale. Cu toate acestea, blocul format din 27 de membri nu poate impune o taxa la nivelul intregii Zone fara aprobarea acesteia in unanimitate la nivelul statelor membre, ceea ce nu s-a intamplat pana acum. 