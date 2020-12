Danciulescu, tinta atacurilor rasiste in Spania. "Te-am vazut la semafor, spalai parbrize"

Scandalul de rasism din Champions League i-a adus aminte de niste evenimente incredibile, petrecute la antrenamentele echipei sale din Spania."Adi Matei mi-a spus 'Corbul' prima oara.Cand eram in Spania, veneam la antrenament, jucam cu Tote (fost jucator la Real Madrid ), Javier Farinos (fost jucator la Internazionale Milano) si imi spuneau: Bai, Danciule, cand ai ajuns atat de devreme? Te-am vazut la semafor, spalai parbrize.Era o gluma, nu aveam cum sa ma supar. Imi spuneau: Uite ce a facut ala al tau, ca erau diverse stiri.Cu Sebi (n.r Coltescu) am jucat la Electroputere.Eu cred ca a fost o exprimare nefericita. Foarte putina lume i-a luat apararea lui Sebi in perioada respectiva.Nu trebuia sa foloseasca acel cuvant, dar nu este unul care sa lezeze persoana respectiva", a spus Danciulescu la Realitatea Sportiva.Dat afara de actionarii spanioli de la FC Dinamo , Danciulescu este acum manager tehnic in cadrul clubului la CS Dinamo , unde s-a infiintat o Academia de Fotbal.CITESTE SI: Dezvaluiri despre bataia dintre actionarii spanioli si suporterii dinamovisti. "A aruncat telefonul nostru. Erau suparati ca ii filmam. Ne dam si sangele pentru Dinamo"