Irina Begu, performanță extraordinară la Palermo! Va juca sâmbătă pentru calificarea în finală

Irina Begu s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Palermo. Ea va juca sâmbătă pentru calificarea în finală.

Irina Begu a învins-o pe Diane Perry, o tânără jucătoare franceză de 19 ani (86 WTA), în două seturi, scor 6-1, 6-3.

Begu (45 WTA), a șasea favorită a turneului, o va întâlni sâmbătă, 23 iulie, pe Sara Sorribes Tormo, din Spania, favorită patru, locul 41 WTA.

Prin calificarea în semifinale, Irina Begu şi-a asigurat un premiu de 8.870 de euro şi 110 puncte.

Begu revine în semifinalele turneului de la Palermo, după 10 ani! Ea a mai atins această fază și în 2012.

How it started ➡️ How it’s going

🇷🇴 Irina-Camelia Begu is back into a semifinal in Palermo for the first time since 2012! pic.twitter.com/qANBiFgg8w