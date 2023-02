Eșec dureros pentru letona Ostapenko la WTA Abu Dhabi. Răsturnare de scor miraculoasă

Jucătoarea chineză Zheng Qinwen (29 WTA) a furnizat o surpriză în turul secund la turneul de 500 de puncte de la Abu Dhabi (Emirate), eliminând-o pe a cincea favorită, letona Jelena Ostapenko (12 WTA).

Jelena Ostapenko a suferit un eșec dureros în condițiile în care a condus-o pe Zheng cu 4-1 în primul set și a avut trei mingi de set pe care le-a irosit.

În cele din urmă, victoria a revenit chinezoaicei, care s-a impus cu 7-6, 6-1. În sferturi, Zheng Qinwen va evolua cu învingătoarea duelului Daria Kasatkina - Jil Teichmann.

